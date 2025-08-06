محافظ أسوان: تأمين صناديق الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ وتسليمها للجان الفرز

حرص اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، على متابعة إغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ داخل جميع اللجان، والبالغ عددها 190 لجنة، موزعة على 189 مركزًا انتخابيًا، بالإضافة إلى 8 لجان عامة، لاستقبال مليون و116 ألفًا و756 ناخبًا وناخبة.

وقد شهدت العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2025 أجواء احتفالية على مدار اليومين، تجسدت في الإقبال المتزايد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأشار المحافظ إلى أنه تم إتاحة الفرصة الكاملة أمام الناخبين في بعض اللجان التي شهدت إقبالًا متزايدًا خلال الفترة المسائية، حيث استمر التصويت بها بعد مواعيد الغلق الرسمية في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وأكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال التأكد التام من تأمين الصناديق والإغلاق الكامل لها بواسطة الأجهزة المختصة، وقد تم تسليمها إلى لجان الفرز وسط متابعة دقيقة من مركز عمليات مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية.

كما أضاف المحافظ أن العملية الانتخابية شهدت تسخير كافة إمكانيات الجهاز التنفيذي، وتقديم الدعم اللوجستي والإداري الكامل، بالتعاون والتكاتف بين جميع الأجهزة المعنية، مما ساهم في إنجاح هذا العرس الديمقراطي، وهذا الاستحقاق الدستوري، وخروجه بالشكل اللائق بهذه المحافظة العريقة.

وقبل لحظات قليلة من ختام العرس الديمقراطي وإغلاق صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال سير العملية الانتخابية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والمتواجدة أمام اللجان في مختلف المراكز والمدن.

وأشاد المحافظ بالوعي والحس الوطني لدى المواطن الأسواني، والذي تجسّد في الإقبال الكبير على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، لا سيما خلال الفترة المسائية.

وأكد أنه تم التنسيق مع المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان الابتدائية، لاستمرار فتح اللجان الانتخابية بعد مواعيد الغلق الرسمية في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك في حال زيادة التوافد عليها، لإتاحة الفرصة الكاملة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، لاختيار من يمثلهم بكل حرية وشفافية، ليكون خير سفير في نقل نبض الشارع، وهموم وأحلام وطموحات المواطنين إلى مسؤولي الدولة، للعمل على تلبيتها بالشكل المطلوب.