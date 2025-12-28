6425 رسالة غذائية مصرية تصدر خلال الأسبوع.. والهيئة تشدد الرقابة المحلية

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي رقم 48 لعام 2025، عن الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر، والذي تناول أبرز أنشطة الهيئة الرقابية على مختلف القطاعات الغذائية، سواء على مستوى الصادرات والواردات أو الأسواق المحلية والمنشآت الغذائية، وذلك ضمن جهود الهيئة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين.

وأوضح التقرير أن إجمالي الرسائل الغذائية المصدرة خلال الأسبوع بلغ 6425 رسالة بكمية تقدر بـ 236 ألف طن، تصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضراوات المصدرة بـ10 آلاف طن، والموالح قائمة الفواكه بـ65 ألف طن، بينما كانت السعودية والجزائر وليبيا والإمارات والسودان أبرز الدول المستوردة من بين 170 دولة. كما احتل ميناء القاهرة الجوي المركز الأول في عدد الرسائل المصدرة بـ1330 رسالة، تلاه ميناء سفاجا بـ1300 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بـ700 رسالة، فيما أصدرت الهيئة 1510 شهادة صحية للتصدير.

وعلى صعيد الواردات، بلغ عدد الرسائل الواردة 1990 رسالة بإجمالي 310 آلاف طن من 780 شركة، تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر، تلتها أوكرانيا وأمريكا ولاتفيا وإندونيسيا. كما تم الإفراج عن 1294 رسالة غذائية تحت التحفظ و697 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، بالإضافة إلى فحص 414 طلب تظلم لضمان العدالة وسرعة الإفراج الجمركي.

وفي إطار الرقابة المحلية، نفذت الهيئة حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية بمختلف المحافظات، شملت الأسواق، السلاسل التجارية، محلات التجزئة، المخابز، محالب الألبان، وحدات الطعام المتنقلة، المطاعم والفنادق، ومصانع الدواجن والمجازر، فضلًا عن مصانع المواد الملامسة للغذاء ومنشآت الأسماك ومنتجات الأحياء المائية. وأسفرت الحملات عن ضبط وإعدام كميات من المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير محاضر للمنشآت المخالفة، مع التنبيه على الالتزام بالاشتراطات والتسجيل لدى الهيئة.

كما واصلت الهيئة جهودها في توعية المواطنين وحثهم على الإبلاغ عن أية مخالفات قد تهدد سلامة الغذاء عبر المنصة الحكومية الموحدة للشكاوى أو الخط الساخن 16528، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويؤكد التقرير استمرار الهيئة في تعزيز منظومة الرقابة على الأسواق المحلية ودعم الصادرات، لضمان وصول منتجات غذائية آمنة وصحية للمواطن المصري وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في المنتجات المصرية.