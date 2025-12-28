مركز مفاجئ لنجم الزمالك.. محمد صلاح يتصدر تقييم الأفضل بـ كان 2025

كشفت شبكة "سوفا سكور" العالمية، المتخصصة فى إحصائيات كرة القدم، عن ترتيب الأفضل فى منتخب مصر قبل مواجهة أنجولا ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية.

وتصدر محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي قائمة الأفضل في منتخب "الفراعنة" بعد مرور جولتين من دور المجموعات.

وحصل محمد صلاح على تقييم 8.15 – 10 بعد تسجيله هدفين في مباراتي منتخب مصر بأمم أفريقيا ليكون أحد الأسباب الرئيسية للفوز بـ 6 نقاط.

وعلى عكس المتوقع تواجد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب في المركز الثاني بتقييم 7.95 – 10.

ونجح الشناوي في قلب الهجوم والانتقادات للإشادات بعد مستواه المميز في مباراة جنوب إفريقيا حيث كان السبب في حصد 3 نقاط حاسمه في مشوار الفراعنة.

فيما جاء رامي ربيعة فى المرتبة الثالثة بتقييم 7.50 – 10.

وتواجد عمر مرموش نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في المرتبة الرابعة بتقييم 7.45 – 10.

وتوفق حسام عبد المجيد مدافع الزمالك ومنتخب مصر على لاعبي الفراعنة ليتواجد في المرتبة الخامسة بتقييم 7.40 – 10 رغم الانتقادات التى واجهها في المباراة الأولى أمام زيمبابوي.