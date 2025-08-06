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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان: تقديم الدعم للإعداد الجيد للاحتفال بذكرى المولد النبوي بداية سبتمبر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على دعم المحافظة اللامحدود للإعداد الجيد للإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف فى بداية سبتمبر المقبل ، جاء ذلك أثناء إجتماع المحافظ مع الشيخ محمد عبد العزيز وكيل مشيخة الطرق الصوفية ، بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، وإبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة أسوان .

وخلال الإجتماع أعطى الدكتور إسماعيل كمال توجيهاته بتسليم الطرق الصوفية أرض المعارض المجاورة للمسلة الناقصة ، والعمل على تنفيذ أعمال التسوية والنظافة ورفع التراكمات ورشها بالمبيدات الوقائية إستعداداً لإقامة السرادقات من أجل الإحتفال بأعظم ذكرى فى تاريخ البشرية ، وإضفاء السعادة والبهجة على أهالى محافظة أسوان ، وأبناء المحافظات المجاورة .

وأكد المحافظ على مراجعة المرافق العامة ، مع تنظيم حملات مكبرة للتفتيش على المطاعم والكافيهات وأماكن بيع حلوى المولد للإطمئنان على صلاحيتها وجودتها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

المولد النبوى الشريف

فيما قدم محافظ أسوان خالص التهانى القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى والقيادات الدينية والتنفيذية والطرق الصوفية بهذه المناسبة الطيبة والتى نستلهم منها الإرادة الصلبة والعزيمة الصادقة لتحقيق المزيد من العمل والإنتاج بفضل تلاحم وتكاتف كافة قوى المجتمع الأسوانى .

هذا فيما شهدت العملية الإنتخابية لمجلس الشيوخ 2025 أجواء إحتفالية على مدار اليومين تجسد من خلال الإقبال المتزايد للمواطنين للإدلاء بأصواتهم ، وقد حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على متابعة إغلاق صناديق الإقتراع داخل كافة اللجان بإجمالى 190 لجنة واقعة فى 189 مركز إنتخابى و 8 لجان عامة لإستقبال مليون و 116 ألف ، و 756 ناخب وناخبة .

ولفت المحافظ إلى أنه تم إتاحة الفرصة الكاملة أمام الناخبين فى بعض اللجان التى شهدت إقبال متزايد خلال الفترة المسائية للإدلاء بأصواتهم ، وتم إستمرارها بعد مواعيد الغلق الرسمية فى التاسعة مساءاً .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال إلى التأكد الكامل من تأمين الصناديق والإغلاق التام لها بواسطة الأجهزة المختصة ، وتم تسليمها إلى لجان الفرز وسط متابعة من مركز عمليات مجلس الوزراء ، وأيضاً وزارة التنمية المحلية .

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