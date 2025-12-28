صالح بكري: شكرا لأهلنا في مخيمات عسكر ونابلس لإقامة عزاء لوالدي محمد بكري

وجه الفنان صالح بكري، الشكرلأهل مخيمات عسكر ونابلس لإقامة سرادق عزاء لوالده الفنان الراحل محمد بكري.



وقال بكري خلال رساله له: “ربنا يجمعنا على خير بيكم، وشكرا لكم أطيب الناس على وقوفكم معنا، ولنا لقاء قريب في بلد حرة، في الضفة أو في غزة أو حتى المخيمات أو المهجر، ولن تكتمل المسيرة بدون جمعنا معنا بكل تأكيد”.



غيب الموت الفنان الفلسطيني الكبير محمد بكري، عن عمر يناهز 72 عامًا.

درس محمد بكري التمثيل والأدب العربي بدافع عام 1973، وبدأ منها رحلة فنية امتدّت إلى مسارح العالم وأفلامه، من هولندا وبلجيكا إلى فرنسا وكندا.



ورفض محمد بكري، التنازل عن هويته الفلسطينية فقد شارك في أفلام لمخرجين فلسطينيين مثل ميشيل خليفي، رشيد مشهراوي وعلي نصار.

وفي التسعينيات، بدأ بالظهور في عروض مسرحية على خشبة مسرح "القَصبة" في رام الله، وعرض منفرداً "مونولوج بكري" الذي احتوى على إعادة إنتاج لرواية "المتشائم" لإميل حبيبي.