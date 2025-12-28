مصر تحقق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوانية.. تفاصيل

قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن وزارة الزراعة تنتهج خطة واضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الحيوانية، متابعا: إنتاج مصر من اللحوم الحمراء أصبح 600 ألف طن، بزيادة 8% عن العام الماضي.

ولفت خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إلى أن حققنا اكتفاء بنسبة 60%، بالإضافة إلى وجود اكتفاء ذاتي بنسبة 100% من ألبان الشرب، ونصدر ما يزيد للخارج، متابعا: إنتاج الفراخ البيضاء ارتفع العام الحالي بنسبة 14%.



وأوضح أننا لدينا اكتفاء ذاتي 100% من بيض المائدة، بفارق 14% من حيث الانتاج عن العام الماضي، متابعا: إنتاج الدجاج البلدي ارتفع بنسبة 12.5% عن العام الماضي.



وشدد على أن الدولة توفر الدعم الكامل، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، منوها بأن المشروعات الضخمة التي تبنتها الدولة لضخ اللحوم والألبان والدواجن ساهمت بشكل كبير على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير احتياجات المواطنين.