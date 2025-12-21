التصديري للصناعات الغذائية يحذر المصدرين من تشديد الرقابة الأوروبية على الواردات

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، في تنبيه عاجل للمصدرين، أن المفوضية الأوروبية قررت تشديد الرقابة على الأغذية والمنتجات الحيوانية والنباتية الواردة إلى الاتحاد الأوروبي، في إطار تحديثات إجراءات السلامة والامتثال للمعايير الأوروبية.

وأوضح المجلس فى منشور حصل " صدى البلد" على نسخة منه أن القرار يتضمن زيادة عمليات التدقيق في دول غير الأعضاء بنسبة 50%، إلى جانب رفع نسب التفتيش على المنافذ الحدودية بنحو 33%، بما يعكس تشددًا أكبر في فحص الشحنات قبل السماح بدخولها للأسواق الأوروبية.



وأشار المجلس إلى أن الإجراءات الجديدة تشمل تشديد الفحوصات على السلع غير الملتزمة، لا سيما ما يتعلق بمتطلبات SPS وبقايا المبيدات، وفقًا للمعايير الأوروبية المُحدّثة، وهو ما يستدعي استعدادًا فنيًا وتنظيميًا أعلى من جانب الشركات المصدّرة.



الالتزام بالاشتراطات الأوروبية

ودعا المجلس التصديري للصناعات الغذائية جميع الشركات المصدّرة إلى سرعة مراجعة نظم الجودة وسلاسل التوريد والالتزام الكامل بالاشتراطات الأوروبية، تفاديًا لرفض الشحنات أو تعطيلها، والحفاظ على تنافسية الصادرات الغذائية المصرية في الأسواق الأوروبية.