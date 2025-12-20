قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل توقفت حركة الطيران العالمي فجأة خلال الساعات والأيام الماضية؟
بنزين 92 ولا 95؟.. اعرف الفرق قبل ما تملأ تانك عربيتك.. فيديو
الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها
قبل رمضان.. لماذا ترتفع أسعار اللحوم بالأسواق رغم الاكتفاء الذاتى؟
«الإدارية العليا» تتلقى 8 طعون على نتيجة الـ30 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب
روسيا تشن غارات على ميناء بيفديني لليوم الثاني.. وموسكو تسيطر على بلدتين
مبادرة استبدال التوك توك: سيارات آمنة وتمويل ميسر نحو نقل حضاري وصديق للبيئة
الرئيس السيسي: تعميق الشراكة بين أفريقيا وروسيا يعزز السلم والاستقرار
وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة والتوازن
الرئيس السيسي يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
محافظ أسوان يرصد قيام إحدى الشركات بإلقاء كميات من النفايات الطبية الخطرة
بزيادة 16%.. 28 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين روسيا وأفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غرفة الصناعات الغذائية تدعو إلى تبني رؤية مشتركة نحو صناعة أكثر تنافسية

الغرفة
الغرفة
ولاء عبد الكريم

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، توصيات مؤتمرها السنوي الرابع «غذاء مصر 2025» والذي عقد هذا العام تحت عنوان «صناعة تنافسية… مستقبل مستدام»، برعاية وحضور معالي الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وبمشاركة وزير المالية أحمد كجوك، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والعديد من الهيئات المعنية.

وتضمنت مخرجات جلسات المؤتمر 14 توصية تمثل رؤية مشتركة نحو صناعات غذائية اكثر تنافسية واستدامة وتحفيزا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وقالت الغرفة ، إن توصيات مؤتمر غذاء مصر 2025، تدعو إلى تبني مجموعة من التوصيات العملية لتطوير المنظومة تشريعيا وتنظيميا، وتحسين بيئة الاستثمار، والإنتاج والتصدير من خلال:-

اولا ، تقديم حوافز استثمارية وضريبية للمنشآت التي تطبق ممارسات الإنتاج المستدام، والتحول الأخضر.

وثانيا ، اصدار مشروع بتعديل قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017، كما اعتمد من لجنة الزراعة في البرلمان.

ثالثا، الحفاظ علي السياسات الضريبية، بعدم فرض أعباء جديدة قد تؤثر علي التنافسية، والاستثمار والقدرة الشرائية للمستهلك.

رابعاً، التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بالقرب من المناطق الزراعية أسوة بمجمع صناعة الزبيب، وتطوير كفاءة منظومة تداول الغذاء.

خامساً، اعداد خطط ترويج لفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الغذائية بالتنسيق بين الغرفة والمجالس التصديرية والتمثيل التجاري المصري.

سادسا، قصر عرض الصادرات والواردات من المنتجات الغذائية على الهيئة القومية لسلامة الغذاء طبقا لقانون انشائها بهدف سرعة العملية التصديرية.

سابعاً، مزيداً من الجهود في خفض زمن الافراج الجمركي على الخامات ومستلزمات الإنتاج استناداً إلى نظام تحليل المخاطر ليصل الي 48 ساعة مقابل 3.6 يوم حاليا.

ثامنا، التنسيق بين الجهات المانحة  للتراخيص، وتسهيل الإجراءات ودراسة تطبيق نظام Fast track.

تاسعاً، التوعية بالحوافز المتاحة بقانون الاستثمار .

عاشراً، تعزيز التكامل بين السياسات الصناعية والزراعية لضمان الاستدامة لمدخلات التصنيع الغذائي.

الحادية عشرة، زراعة الأصناف الملائمة للتصنيع وفقا لمتطلبات الجودة والأسواق التصديرية.

الثانية عشرة، دعم الابتكار وربط التكنولوجيات الحديثة داخل الصناعات الغذائية لرفع الكفاءة والتنافسية.

الثالثة عشرة، تطبيق نظم التتبع، والجودة والسلامة وفقاً للمعايير الدولية لتعزيز ثقة الأسواق .

الرابعة عشرة، تحفيز الاستثمار في سلاسل القيمة المضافة وزيادة الصادرات الغذائية ذات القيمة العالية.

وشهد المؤتمر عدداً من الجلسات النقاشية الهامة حيث تناولت الجلسة الأولى، التكامل بين التشريعات والابتكار نحو صناعة غذائية أكثر تنافسية واستدامة، وعقدت الجلسة الثانية بعنوان:« نحو بيئة استثمارية جاذبة لصناعة تنافسية»، فضلا عن توقيع بروتوكولات تعاون بين الغرفة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة – كلية التعليم المستمر.

وقام المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، بأهداء درع مؤتمر غذاء مصر إلى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والوزير أحمد كجوك وزير المالية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تكريما لجهودهم في دعم قطاع الصناعات الغذائية، وتتويجا للشراكة الفاعلة والتعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص ممثلا في غرفة الصناعات الغذائية.

ويهدف مؤتمر غذاء مصر إلى تسليط الضوء على أبرز الفرص والتحديات التي تواجه صناعة الغذاء في مصر، وتعزيز أواصر التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الابتكار والتطوير بما يحقق مستقبلًا صناعيًا مستدامًا ومنافسًا.

كما شكل الحدث فرصة فريدة لتبادل الخبرات، ومناقشة أحدث التطورات والاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز تنافسية القطاع الغذائي، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

كما شارك في المؤتمر رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزير مفوض تجاري مصطفي شيخون نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة الاستثمار والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.

الصناعات الغذائية غذاء مصر 2025 مستقبل مستدام وزير الصناعة السلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

ترشيحاتنا

Exynos 2600

سامسونج تهز عرش كوالكوم وميدياتك.. أول شريحة 2 نانومتر تسبق الجميع

مرسيدس CLA 220

مرسيدس CLA هايبرد 2026 تكشف مفاجأة غير متوقعة: قلب صيني تحت الغطاء

فيراري

فيراري تكشف عن حصانها الجامح للفورمولا 1 لعام 2026

بالصور

15 علامة مبكرة تنذرك بالخرف.. إشارات لا يجب تجاهلها تكشف تدهور الذاكرة مبكرًا

علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف

منع الهدايا وعصى السيلفي.. فنانة هندية تكشف قواعد البيت الأبيض في عيد الميلاد

الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى

فيديو

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت بشيكولاتة ووردة ولبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد