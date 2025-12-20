غرفة الصناعات الغذائية تدعو إلى تبني رؤية مشتركة نحو صناعة أكثر تنافسية

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، توصيات مؤتمرها السنوي الرابع «غذاء مصر 2025» والذي عقد هذا العام تحت عنوان «صناعة تنافسية… مستقبل مستدام»، برعاية وحضور معالي الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وبمشاركة وزير المالية أحمد كجوك، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والعديد من الهيئات المعنية.

وتضمنت مخرجات جلسات المؤتمر 14 توصية تمثل رؤية مشتركة نحو صناعات غذائية اكثر تنافسية واستدامة وتحفيزا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وقالت الغرفة ، إن توصيات مؤتمر غذاء مصر 2025، تدعو إلى تبني مجموعة من التوصيات العملية لتطوير المنظومة تشريعيا وتنظيميا، وتحسين بيئة الاستثمار، والإنتاج والتصدير من خلال:-

اولا ، تقديم حوافز استثمارية وضريبية للمنشآت التي تطبق ممارسات الإنتاج المستدام، والتحول الأخضر.

وثانيا ، اصدار مشروع بتعديل قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017، كما اعتمد من لجنة الزراعة في البرلمان.

ثالثا، الحفاظ علي السياسات الضريبية، بعدم فرض أعباء جديدة قد تؤثر علي التنافسية، والاستثمار والقدرة الشرائية للمستهلك.

رابعاً، التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بالقرب من المناطق الزراعية أسوة بمجمع صناعة الزبيب، وتطوير كفاءة منظومة تداول الغذاء.

خامساً، اعداد خطط ترويج لفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الغذائية بالتنسيق بين الغرفة والمجالس التصديرية والتمثيل التجاري المصري.

سادسا، قصر عرض الصادرات والواردات من المنتجات الغذائية على الهيئة القومية لسلامة الغذاء طبقا لقانون انشائها بهدف سرعة العملية التصديرية.

سابعاً، مزيداً من الجهود في خفض زمن الافراج الجمركي على الخامات ومستلزمات الإنتاج استناداً إلى نظام تحليل المخاطر ليصل الي 48 ساعة مقابل 3.6 يوم حاليا.

ثامنا، التنسيق بين الجهات المانحة للتراخيص، وتسهيل الإجراءات ودراسة تطبيق نظام Fast track.

تاسعاً، التوعية بالحوافز المتاحة بقانون الاستثمار .

عاشراً، تعزيز التكامل بين السياسات الصناعية والزراعية لضمان الاستدامة لمدخلات التصنيع الغذائي.

الحادية عشرة، زراعة الأصناف الملائمة للتصنيع وفقا لمتطلبات الجودة والأسواق التصديرية.

الثانية عشرة، دعم الابتكار وربط التكنولوجيات الحديثة داخل الصناعات الغذائية لرفع الكفاءة والتنافسية.

الثالثة عشرة، تطبيق نظم التتبع، والجودة والسلامة وفقاً للمعايير الدولية لتعزيز ثقة الأسواق .

الرابعة عشرة، تحفيز الاستثمار في سلاسل القيمة المضافة وزيادة الصادرات الغذائية ذات القيمة العالية.

وشهد المؤتمر عدداً من الجلسات النقاشية الهامة حيث تناولت الجلسة الأولى، التكامل بين التشريعات والابتكار نحو صناعة غذائية أكثر تنافسية واستدامة، وعقدت الجلسة الثانية بعنوان:« نحو بيئة استثمارية جاذبة لصناعة تنافسية»، فضلا عن توقيع بروتوكولات تعاون بين الغرفة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة – كلية التعليم المستمر.

وقام المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، بأهداء درع مؤتمر غذاء مصر إلى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والوزير أحمد كجوك وزير المالية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تكريما لجهودهم في دعم قطاع الصناعات الغذائية، وتتويجا للشراكة الفاعلة والتعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص ممثلا في غرفة الصناعات الغذائية.

ويهدف مؤتمر غذاء مصر إلى تسليط الضوء على أبرز الفرص والتحديات التي تواجه صناعة الغذاء في مصر، وتعزيز أواصر التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الابتكار والتطوير بما يحقق مستقبلًا صناعيًا مستدامًا ومنافسًا.

كما شكل الحدث فرصة فريدة لتبادل الخبرات، ومناقشة أحدث التطورات والاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز تنافسية القطاع الغذائي، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

كما شارك في المؤتمر رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والدكتور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزير مفوض تجاري مصطفي شيخون نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة الاستثمار والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.