إعلامي: برشلونة يأمل في إتمام التعاقد مع حمزة عبد الكريم مطلع الأسبوع المقبل

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مفاجأة بشأن صفقات اللاعب حمزة عبد الكريم.

حمزة عبد الكريم في الأهلي

وكتب إبراهيم عبد الجواد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "صحيفة سبورت الكتالونية: برشلونة يأمل في إتمام التعاقد مع حمزة عبد الكريم مطلع الأسبوع المقبل، ويثق في قبول الأهلي للعرض الثاني والنهائي".

كان أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، علق على عرض نادي برشلونة لضم لاعب الأهلي الشاب حمزة عبد الكريم.

وكتب أسامة حسن عبر حسابه على “فيسبوك”: "في عرض فعلاً من برشلونة لحمزة عبد الكريم، أنا اتفرجت عليه وعلى الاستوديو التحليلي. هو لاعب عادي جدًا جدًا جدًا، ولو في عرض من أي بلد مشوّه، أنت اللي كسبان لو بعتوا".

وأبلغ النادي الأهلي إدارة نادي برشلونة الإسباني بتحفظه على العرض الأخير المقدم للتعاقد مع المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم خلال فترة الانتقالات المقبلة، مطالبًا بتعديل الشروط المالية الخاصة بالصفقة.

وطلبت إدارة الأهلي رفع قيمة بند الشراء إلى 8 ملايين يورو، يتم تقسيمها إلى 2 مليون يورو كمبلغ ثابت، على أن يُستكمل باقي المقابل المالي عبر حوافز ومتغيرات مشروطة مرتبطة بمشاركة اللاعب وأدائه مع الفريق الكتالوني.

كما اشترط النادي القاهري زيادة نسبة إعادة البيع في حال انتقال اللاعب مستقبلًا، لترتفع من 10% إلى 20%، في خطوة تهدف إلى ضمان تحقيق أقصى استفادة مالية من رحيل أحد أبرز مواهبه الصاعدة.

ويأتي موقف الأهلي في ظل القناعة الفنية الكبيرة بإمكانات حمزة عبد الكريم، ورغبة الإدارة في الحفاظ على حقوق النادي حال إتمام الصفقة، خاصة مع الاهتمام الأوروبي المتزايد باللاعب خلال الفترة الأخيرة.