اليوم الثاني.. انتظام التصويت في إعادة 19دائرة ملغاة بانتخابات النواب
بالأرقام.. 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط تُسهم بـ 59% من الناتج الصناعي
مباراة مصر وأنجولا تشعل أجواء أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.. الموعد والقنوات الناقلة
على الأسفلت.. أول تعليق من حمو بيكا بعد خروجه من السجن
موعد ومكان جنازة المخرج الراحل عمرو بيومي
السيد البدوي لـ"صدى البلد": سأعيد حكومة الظل وبيت الخبرة البرلمانية حال فوزي برئاسة الوفد
أسعار الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 عند 478.25 ريال
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025| فيديو
اليوم إسكان الشيوخ تناقش خطة عمل اللجنة بحضور وزير الإسكان
أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 28 ديسمبر |فيديو
باق 3 أيام ..تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
أسعار الذهب اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو
رياضة

إعلامي: برشلونة يأمل في إتمام التعاقد مع حمزة عبد الكريم مطلع الأسبوع المقبل

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مفاجأة بشأن صفقات اللاعب حمزة عبد الكريم.

حمزة عبد الكريم في الأهلي 

وكتب إبراهيم عبد الجواد،  عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "صحيفة سبورت الكتالونية: برشلونة يأمل في إتمام التعاقد مع حمزة عبد الكريم مطلع الأسبوع المقبل، ويثق في قبول الأهلي للعرض الثاني والنهائي".

كان أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، علق على عرض نادي برشلونة لضم لاعب الأهلي الشاب حمزة عبد الكريم.

وكتب أسامة حسن عبر حسابه على “فيسبوك”: "في عرض فعلاً من برشلونة لحمزة عبد الكريم، أنا اتفرجت عليه وعلى الاستوديو التحليلي. هو لاعب عادي جدًا جدًا جدًا، ولو في عرض من أي بلد مشوّه، أنت اللي كسبان لو بعتوا".

وأبلغ النادي الأهلي إدارة نادي برشلونة الإسباني بتحفظه على العرض الأخير المقدم للتعاقد مع المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم خلال فترة الانتقالات المقبلة، مطالبًا بتعديل الشروط المالية الخاصة بالصفقة.

وطلبت إدارة الأهلي رفع قيمة بند الشراء إلى 8 ملايين يورو، يتم تقسيمها إلى 2 مليون يورو كمبلغ ثابت، على أن يُستكمل باقي المقابل المالي عبر حوافز ومتغيرات مشروطة مرتبطة بمشاركة اللاعب وأدائه مع الفريق الكتالوني.

كما اشترط النادي القاهري زيادة نسبة إعادة البيع في حال انتقال اللاعب مستقبلًا، لترتفع من 10% إلى 20%، في خطوة تهدف إلى ضمان تحقيق أقصى استفادة مالية من رحيل أحد أبرز مواهبه الصاعدة.

ويأتي موقف الأهلي في ظل القناعة الفنية الكبيرة بإمكانات حمزة عبد الكريم، ورغبة الإدارة في الحفاظ على حقوق النادي حال إتمام الصفقة، خاصة مع الاهتمام الأوروبي المتزايد باللاعب خلال الفترة الأخيرة.

حمزه عبد الكريم الأهلي الزمالك نجوم الكرة

كيفية التخلص من البلغم في الحلق

الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

