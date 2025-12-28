قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025

كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا
إسراء أشرف

يشهد عشاق كرة القدم الأفريقية اليوم الأحد برنامجًا كرويًا ممتعًا ومليئًا بالإثارة، مع إقامة أربع مواجهات قوية ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية «كان 2025»، حيث تتسم اللقاءات بطابع تنافسي شديد وحسابات معقدة على صعيد التأهل.
 

ويستعد منتخب الجابون لمواجهة صعبة أمام موزمبيق، في مباراة يسعى خلالها الفريقان لتعزيز فرصهما في المنافسة وتحقيق نقاط تمنحهما أفضلية في ترتيب المجموعة.

وفي الوقت نفسه، يلتقي منتخب غينيا الاستوائية مع السودان في مباراة متكافئة، يسعى خلالها الطرفان إلى الفوز وحصد النقاط الثلاث لضمان استمرار التقدم في البطولة بثقة واستقرار.

وفي باقي مواجهات اليوم، يلتقي منتخب الجزائر مع بوركينا فاسو في مباراة قوية ومفتوحة على جميع الاحتمالات، نظرًا لما يمتلكه كلا المنتخبين من لاعبين قادرين على قلب موازين اللقاء.

أما القمة المنتظرة، فهي المواجهة التي تجمع بين كوت ديفوار والكاميرون، والتي تعد واحدة من أقوى مباريات البطولة، نظرًا لتاريخ الصراع الطويل بين الفريقين على الزعامة القارية والمنافسة الدائمة بينهما.

مباريات كأس أمم إفريقيا 2025  اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 - الجولة الثانية

يشهد اليوم أربع مواجهات نارية في البطولة القارية:

الجابون × موزمبيق – الساعة 14:30
القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX
المعلق: جواد بدة

غينيا الاستوائية × السودان – الساعة 17:00
القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX
المعلق: علي محمد علي

الجزائر × بوركينا فاسو – الساعة 19:30
القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX
المعلق: حفيظ دراجي

كوت ديفوار × الكاميرون – الساعة 22:00
القناة الناقلة: beIN SPORTS MAX
المعلق: عصام الشوالي

