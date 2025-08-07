قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تحقيقات وملفات

تحرك فوري.. حلول سريعة لمطالب وشكاوى المواطنين بعد لقاء محافظ أسوان

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

قام رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بأسوان بالتعاون مع الجهات المختصة بمديريات الخدمات المختلفة بتنفيذ تكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وتحويلها لواقع ملموس.

حيث تم التدخل الفورى لحل مشكلة منطقة السيد البدوى بقرية الخراريط بمركز إدفو من وجود عامود مائل يهدد سلامة المواطنين بأحد الشوارع الداخلية ، فقد تم توجيه قطاع كهرباء أسوان برئاسة المهندس محمد فوزى بسرعة التدخل ، والذى أفاد بأنه بالفعل قامت إحدى فرق الصيانة بزرع عامود بديل تمهيداً لرفع العامود الذى تعرض للتأكل فى قاعدته الخرسانية .

فيما تم حل مشكلة الصرف الصحى أمام كل من مدرسة فتحى منصور ، ومدرسة مصطفى كامل بمنطقة الشادر القديم بمدينة أسوان حيث تم التدخل من الفرق الفنية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس عامر أبو حلاوة من خلال القيام بأعمال شفط وكسح كميات المياه ، بالإضافة إلى الإصلاح والصيانة للشبكات ، مع تطهيرها بالمنطقة بشكل كامل .

تفاعل سريع

كما تم بالتوازى إنهاء مشكلة أهالى نجع ونس بمركز دراو وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقيادة سيد سعدى ، وتم ذلك من خلال تنفيذ أعمال تقوية وتحسين جودة تدفق مياه الشرب بشكل منتظم ، وتوفيرها لأهالى النجع للحد من تكرار ضعف المياه على مدار اليوم ، فضلاً عن قيام فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بحل مشكلة الإنقطاع المتكرر لمياه الشرب بمنطقة الشيخ هارون حيث تم التدخل الفنى بشكل عاجل مما ساهم فى إنتظام تدفق المياه لتلبية مطالب الأهالى المقيمين بالمنطقة على الوجه الأكمل .

وفى نفس السياق قامت مديرية الزارعة بقيادة المهندس رومانى سريان بالتعامل مع شكوى مزارعى جمعيتى العوضلاب والحبارى الزراعية بإدفو بشأن عدم توافر الأسمدة المدعمة حيث تم توفير الحصص والكميات المدعمة والمطلوبة من الأسمدة الزراعية لتوفيرها لمحصول قصب السكر الإستراتيجى الذى يقومون بزراعته خلال الفترة الحالية .

كما قامت مديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتور محمد سعيد بالتفاعل مع شكوى أهالى قرية الزعيرات بالبصيلية الوسطى بمركز إدفو ، والمتعلقة بإحلال وتجديد مبنى الوحدة الصحية بالقرية .

حيث بأنه نظراً بأن قرية البصيلية الوسطى يتم تغطيتها صحياً من خلال الوحدة الصحية بالبصيلية قبلى لقرب المسافة بينهما ، وبالتوازى تم إدراج الوحدة الصحية بناحية البصيلية الوسطى فى مقترحات الخطة الإستثمارية وتم إرسالها لوزارة الصحة لتوفير الإعتماد المالى اللازم لها .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

