محافظ أسوان يشيد بتشغيل أجهزة حديثة بمنظومة التأمين الصحى الشامل

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالجهود المخلصة التى تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى لتوفير وتشغيل أجهزة حديثة ومتطورة بالمستشفيات المدرجة ضمن المنظومة ، والتى تعتبر الأولى من نوعها فى الصعيد.

ومن بينها تشغيل ميكروسكوب المخ والأعصاب بمستشفى أسوان العام التخصصى بالصداقة الجديدة ، وأيضاً تشغيل 2 جهاز منظار للمسالك البولية بمستشفى الصداقة والنيل بإدفو ، فضلاً عن تشغيل قسم العناية المركزة بمستشفى كوم أمبو بطاقة 20 سرير ، علاوة على توفير أجهزة لتحليل السكر التراكمى بالمسلة والصداقة وكوم أمبو والنيل مما يعتبر إضافة قوية للقطاع الصحى .

ويأتى ذلك ضمن سلسلة من الإنجازات المتتالية التى تشهدها منظومة التأمين الصحى الشامل عقب التشغيل الرسمى لها فى بداية شهر يوليو الجارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

التأمين الصحى الشامل

وقدم المحافظ شكره لفريق العمل بفرع الهيئة بأسوان بقيادة الدكتور محمد عبد الهادى لما يتم بذله من جهود وطنية على مدار الساعة لتهيئة الأجواء المناسبة بالتعاون مع هيئات الإعتماد والرقابة والجودة الصحية ، والتأمين الشامل ، ومديرية الصحة لتخفيف المعاناة والمشقة والأعباء المالية عن المواطن الأسوانى من السفر إلى المحافظات الأخرى لإجراء هذه الفحوصات الدقيقة والعمليات الجراحية ، وينعكس بالتالى بالإيجاب على إنجاح مكونات منظومة التأمين الصحى الشامل .

فيما ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لعرض الأعمال المشتركة بين الإدارة المركزية للرى ، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى ، ونقل وتوزيع الكهرباء من أجل وضع الحلول المناسبة لضمان إنتظام الجهد والتيار الكهربائى لتشغيل محطات الرى والمياه والصرف بالكفاءة والجودة المطلوبة ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب خطوط تغذية بديلة لعدم إنقطاع أو تذبذب الكهرباء بكافة المحطات.

ويأتى ذلك فى ضوء النهج الجديد الذى تسير عليه أجهزة المحافظة لوضع الحلول العاجلة للمشاكل المتراكمة بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة ، وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية للمواطنين.