نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
محافظات

محافظ أسوان يشيد بتشغيل أجهزة حديثة بمنظومة التأمين الصحى الشامل

محمد عبد الفتاح

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالجهود المخلصة التى تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى لتوفير وتشغيل أجهزة حديثة ومتطورة بالمستشفيات المدرجة ضمن المنظومة ، والتى تعتبر الأولى من نوعها فى الصعيد. 

ومن بينها تشغيل ميكروسكوب المخ والأعصاب بمستشفى أسوان العام التخصصى بالصداقة الجديدة ، وأيضاً تشغيل 2 جهاز منظار للمسالك البولية بمستشفى الصداقة والنيل بإدفو ، فضلاً عن تشغيل قسم العناية المركزة بمستشفى كوم أمبو بطاقة 20 سرير ، علاوة على توفير أجهزة لتحليل السكر التراكمى بالمسلة والصداقة وكوم أمبو والنيل مما يعتبر إضافة قوية للقطاع الصحى .

ويأتى ذلك ضمن سلسلة من الإنجازات المتتالية التى تشهدها منظومة التأمين الصحى الشامل عقب التشغيل الرسمى لها فى بداية شهر يوليو الجارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى. 

التأمين الصحى الشامل 

وقدم المحافظ شكره لفريق العمل بفرع الهيئة بأسوان بقيادة الدكتور محمد عبد الهادى لما يتم بذله من جهود وطنية على مدار الساعة لتهيئة الأجواء المناسبة بالتعاون مع هيئات الإعتماد والرقابة والجودة الصحية ، والتأمين الشامل ، ومديرية الصحة لتخفيف المعاناة والمشقة والأعباء المالية عن المواطن الأسوانى من السفر إلى المحافظات الأخرى لإجراء هذه الفحوصات الدقيقة والعمليات الجراحية ، وينعكس بالتالى بالإيجاب على إنجاح مكونات منظومة التأمين الصحى الشامل .

فيما ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لعرض الأعمال المشتركة بين الإدارة المركزية للرى ، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى ، ونقل وتوزيع الكهرباء من أجل وضع الحلول المناسبة لضمان إنتظام الجهد والتيار الكهربائى لتشغيل محطات الرى والمياه والصرف بالكفاءة والجودة المطلوبة ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب خطوط تغذية بديلة لعدم إنقطاع أو تذبذب الكهرباء بكافة المحطات. 

ويأتى ذلك فى ضوء النهج الجديد الذى تسير عليه أجهزة المحافظة لوضع الحلول العاجلة للمشاكل المتراكمة بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة ، وتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية للمواطنين. 

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

قواعد القبول في المدارس المصرية الألمانية.. ونواب: إضافة جديدة لتغيير الفكر.. ويجب وضع اللغة العربية والدين والتاريخ ضمن المناهج

النائب هاني أباظة ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

برلماني: تجربة المدارس الألمانية تأتي في إطار التوسع والانفتاح على أنواع التعليم بمصر

مجلس النواب

سؤال برلماني لتغيير سياسات القبول بكليات الطب بعد ارتفاع نسبة الرسوب بجامعات الصعيد

نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة

تؤثر على القلب.. احذروا الاستخدام العشوائي لأقراص الأوميجا 3

بطولة بيومي فؤاد.. طرح الفيلم السعودي قشموع بالسينمات

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

