فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية تشارك بمهرجان العلمين |شاهد

تشارك فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية في فاعليات مهرجان العلمين ( صيف 2025 ) بتقديم عروضها المتميزة، كما تواصل عروضها في الفترة من 14 يوليو وحتى الأول من سبتمبر القادم في عدد من المدن والمواقع الساحلية من أبرزها الإسكندرية و مرسى مطروح ودمياط و رأس البر وجمصة و بورسعيد برعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

ويأتى ذلك من أجل تقديم وجبة دسمة من الثقافات والفنون والتراث المتنوع ضمن تمثيل الفرقة المشرف والراقى للمحافظة في كافة المحافل والمهرجانات الدولية والمحلية تحرص من خلالها تقديم التابلوهات الفنية التى تعبر عن الطابع والموروث الشعبى لعاصمة الشباب والأقتصاد والثقافة الإفريقية .

والجدير بالذكر بأن فرقة أسوان للفنون الشعبية تواصل تحقيق نجاحات عديدة من خلال التنوع المتميز الذى يقدمة أعضاء الفرقة من الفنانين و الفنانات لينقلوا صورة نموذجية للعالم أجمع عن الحضارة المصرية بتراثها المتميز الفريد بقيادة الفنان شعبان حسين ، وبإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة .

فرقة أسوان للفنون الشعبية

حيث تقدم الفرقة حوالى 12 رقصة شعبية مستوحاه من البيئة الأسوانية والنوبية ، منهم رقصة "الافتتاحية" التى تعبر بها الفرقة بايجاز عن برنامج الفقرات لها ، ثم رقصة "الأراجيد" التى تعنى الرقص على تناغمات صوتية وحركية ، وأيضاً رقصة "الكارج" التى تعبر عن جمع البلح والرسم على جدران المنازل ، وكذا رقصة "السبوع" والاحتفال بالمولود .

بينما تعبر رقصة "البشارى" عن الحياة بجنوب شرق أسوان ، وكذلك تعبر رقصة "الألعاب الشعبية" عن بعض الالعاب التى يلعبها أطفال النوبة ،فيما تقدم رقصة "الكف" التى يؤديها الراقصين بأيدهم ، أما النجرشاد فهى رقصة تعبيرية بمجموعة من الاغانى والايقاعات النوبية ، بالإضافة إلى رقصة السوق والتى تعبر عن حركة البيع والشراء لدى البازارت السياحية .

فيما تأتى رقصة التاتا والتى تعنى تعالى ، وهى أغنية شهيرة باسوان ، علاوة على رقصة الفرح والزفة النوبى والتى تعبر عن زفاف العروس خاصة ليلة الحناء ، علما ً بأن فرقة أسوان الدولية شاركت بالعديد من المهرجانات الدولية والمحلية ، حصلت خلالها على العديد من الجوائزوشهادات التقدير .