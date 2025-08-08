قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأردن يدين خطة الكابينت باحتلال قطاع غزة وتوسيع السيطرة عليه
فتح: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف ضد مخطط نتنياهو لاحتلال غزة
السكة الحديد تكشف التفاصيل الكاملة لطرق حجز تذاكر القطارات
مفتي الجمهورية: نطور تطبيقات تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الفتاوى الشاذة
شهادة معتمدة.. النقل تُطلق فرصة مجانية لتأهيل السائقين | تفاصيل
الدنمارك: قرار إسرائيل بتكثيف عملياتها العسكرية بغزة خاطئ ويجب التراجع عنه فورا
5 آلاف كتاب بدون ترخيص.. القبض على مدير مكتبة بالقليوبية
أبومازن يشكر مصر على دعمها الثابت للقضية الفلسطينية ويحذر من تهجير سكان غزة
الزمالك يعين محمد متولي مستشارا قانونيا لإدارة الكرة
3 غيابات مؤثرة بقائمة الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
أيمن يونس يشيد باستعدادات الزمالك ويؤكد أهمية ضربة البداية أمام سيراميكا
خطيب الأزهر: مواجهة الشائعات بسلاح الصدق والتثبت من الأخبار.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

توريد كميات القمح بواقع 553ألف و 740 طن بالصوامع والشون بأسوان

محمد عبد الفتاح

استكملت مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المختصة تنفيذ تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن تكثيف الجهود لتخطى المستهدف من إستلام كميات القمح لموسم الحصاد الحالى 2025 تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ووفقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .

حيث وصل إجمالى الكميات التى تم توريدها حتى الآن إلى 553 ألف و 740 طن وذلك منذ بداية موسم التوريد فى منتصف إبريل الماضى ، بزيادة تجاوزت الـ 83 % عن نفس الفترة من موسم الحصاد للعام الماضى 2024 .

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأنه وفقاً لتكيفات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق ، ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال يتم تشجيع المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من القمح لما يمثله من أهمية كمحصول إستراتيجى هام وذلك قبل إنتهاء موسم التوريد فى منتصف أغسطس الجارى .

كميات القمح

ولفت إلى أن الكميات القمح التى يتم إستلامها من المزارعين يتم توريدها داخل الصوامع والشون والبناكر بنطاق المحافظة ، وأيضاً داخل صوامع المحافظات المجاورة التى تم التنسيق معها لإستقبال كميات القمح وذلك فى الترامسة والمراشدة بقنا وأسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

