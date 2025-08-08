مديرية برنامج تدريبي لإصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف بعمل أسوان

انتهت مديرية العمل بأسوان من تنظيم البرنامج التدريبى الخاص " بصيانة أجهزة التبريد والتكييف " بمقر مركز تدريب مهنى المحمودية بالتعاون مع جمعية المستقبل وحماية المستهلك والبيئة.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التدريب من أجل التشغيل " ، وبناءاً على تكليفات الوزير محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

ومن جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأنه فى ظل التعليمات الواردة من وزير العمل ومحافظ أسوان بشأن تكثيف الدورات التدريبية الهادفة لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل ، فقد تم تنفيذ برنامج تدريبى متكامل فى مجال الصيانة .

برامج تدريبية

ولفت إلى أن البرنامج إستهدف تدريب 15 من شباب الخريجين من الجنسين بينهم 7 متدربين من ذوى الهمم ، وبنهاية التدريب تم تسليم شنط العدة الخاصة بالفنى المبتدئ فى مجال إصلاح وصيانة أجهزة التكييف والتبريد لمساعدتهم فى بدء مشاريعهم الخاصة كرواد أعمال ، كما تم إلحاق المتميزين منهم بفرص عمل بالقطاع الخاص فى هذا المجال .

فيما تشارك فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية في فاعليات مهرجان العلمين ( صيف 2025 ) بتقديم عروضها المتميزة، كما تواصل عروضها في الفترة من 14 يوليو وحتى الأول من سبتمبر القادم في عدد من المدن والمواقع الساحلية من أبرزها الإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط و رأس البر وجمصة و بورسعيد برعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

ويأتى ذلك من أجل تقديم وجبة دسمة من الثقافات والفنون والتراث المتنوع ضمن تمثيل الفرقة المشرف والراقى للمحافظة في كافة المحافل والمهرجانات الدولية والمحلية تحرص من خلالها تقديم التابلوهات الفنية التى تعبر عن الطابع والموروث الشعبى لعاصمة الشباب والأقتصاد والثقافة الإفريقية .

والجدير بالذكر بأن فرقة أسوان للفنون الشعبية تواصل تحقيق نجاحات عديدة من خلال التنوع المتميز الذى يقدمة أعضاء الفرقة من الفنانين و الفنانات لينقلوا صورة نموذجية للعالم أجمع عن الحضارة المصرية بتراثها المتميز الفريد بقيادة الفنان شعبان حسين ، وبإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة .