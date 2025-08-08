قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكابينت الإسرائيلي يقر خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة
حكم من ترك صلاة الجمعة 3 مرات وماذا يحدث لقَلْبه؟ افعل 4 أمور فوراً
لبنان .. عون: المنطقة العربية تشهد تحولات كبرى
تركيا: على إسرائيل وقف خططها العسكرية في غزة بشكل فوري
وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان خطط إسرائيل بشأن احتلال غزة
احذر من هذا الفعل أثناء خطبة الجمعة.. نهى عنه النبي
الدكتورة يومي تتألق بـ 3 إطلالات مبهرة في حفل زفافها| شاهد
شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنين بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم
الأمم المتحدة: ندعو إلى وقف الخطة الإسرائيلية بشأن غزة فورا
وزير مالية الاحتلال: سنمحو الدولة الفلسطينية مستقبلا
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري
تشغيل المستشفى وإنشاء نادي.. محافظ أسيوط يبحث تحسين أوضاع المعلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مديرية برنامج تدريبي لإصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف بعمل أسوان

برامج تدريبية بأسوان
برامج تدريبية بأسوان
محمد عبد الفتاح

انتهت مديرية العمل بأسوان من تنظيم البرنامج التدريبى الخاص " بصيانة أجهزة التبريد والتكييف " بمقر مركز تدريب مهنى المحمودية بالتعاون مع جمعية المستقبل وحماية المستهلك والبيئة. 

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التدريب من أجل التشغيل " ، وبناءاً على تكليفات الوزير محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان. 

ومن جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأنه فى ظل التعليمات الواردة من وزير العمل ومحافظ أسوان بشأن تكثيف الدورات التدريبية الهادفة لتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل ، فقد تم تنفيذ برنامج تدريبى متكامل فى مجال الصيانة .

برامج تدريبية 

ولفت إلى أن البرنامج إستهدف تدريب 15 من شباب الخريجين من الجنسين بينهم 7 متدربين من ذوى الهمم ، وبنهاية التدريب تم تسليم شنط العدة الخاصة بالفنى المبتدئ فى مجال إصلاح وصيانة أجهزة التكييف والتبريد لمساعدتهم فى بدء مشاريعهم الخاصة كرواد أعمال ، كما تم إلحاق المتميزين منهم بفرص عمل بالقطاع الخاص فى هذا المجال .

فيما تشارك فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية في فاعليات مهرجان العلمين ( صيف 2025 ) بتقديم عروضها المتميزة، كما تواصل عروضها في الفترة من 14 يوليو وحتى الأول من سبتمبر القادم في عدد من المدن والمواقع الساحلية من أبرزها الإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط و رأس البر وجمصة و بورسعيد برعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

ويأتى ذلك من أجل تقديم وجبة دسمة من الثقافات والفنون والتراث المتنوع ضمن تمثيل الفرقة المشرف والراقى للمحافظة في كافة المحافل والمهرجانات الدولية والمحلية تحرص من خلالها تقديم التابلوهات الفنية التى تعبر عن الطابع والموروث الشعبى لعاصمة الشباب والأقتصاد والثقافة الإفريقية .

والجدير بالذكر بأن فرقة أسوان للفنون الشعبية تواصل تحقيق نجاحات عديدة من خلال التنوع المتميز الذى يقدمة أعضاء الفرقة من الفنانين و الفنانات لينقلوا صورة نموذجية للعالم أجمع عن الحضارة المصرية بتراثها المتميز الفريد بقيادة الفنان شعبان حسين ، وبإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة اللواء خالد اللبان رئيس الهيئة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة ورابط التقديم

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

زلزال الامارات

زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس

مدام و سوزي و شاكر محظور

كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

نشرت إيحاءات مخلة.. اعترافات «موكا موكا» بعد حبسها

نشرت إيحاءات مخلة.. اعترافات موكا موكا بعد حبسها

ترشيحاتنا

مصنع مخللات

ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج المخلل بالقليوبية

ارشيفية

تعرف على الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لشارع 26 يوليو في اتجاه ميدان لبنان

المتهمة وابنتها

التحقيق في إشعال سيدة وابنتها في باب شقة جارهما بالطالبية

بالصور

الدكتورة يومي تتألق بـ 3 إطلالات مبهرة في حفل زفافها| شاهد

الدكتوره يومي
الدكتوره يومي
الدكتوره يومي

بلون التفاح.. شاهد سيارة بوجاتي W16 الخارقة الجديدة

بوجاتي
بوجاتي
بوجاتي

لماذا يستعد الجيش الأمريكي لتفجير شاحنتين سايبرتراك جديدتين؟

تسلا
تسلا
تسلا

فستان صيفي .. مي سليم تخطف الأنظار بجمالها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد