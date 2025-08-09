قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الرعاية الصحية: عملية دقيقة لاستئصال ورم لأول مرة في مستشفى أسوان التخصصى| صور

جراحات منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان
محمد عبد الفتاح

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة، عن نجاح الفريق الطبي المتميز بمستشفى أسوان التخصصي، في إجراء عملية جراحية دقيقة لأول مرة داخل المحافظة، تم خلالها استئصال ورم من الفص الأمامي الأيمن من المخ باستخدام المايكروسكوب الجراحي، وذلك كأبرز ثمار التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان واكتمال تطبيق المنظومة بمحافظات المرحلة الأولى. 

وأوضحت الهيئة أن العملية أُجريت باستخدام أحدث التقنيات الجراحية الميكروسكوبية، بما يضمن أعلى نسب الأمان والدقة للمريض، وقد شارك في إجرائها فريق طبي متميز ضم كلًا من: الدكتور إسلام محمود السعيد راس، استشاري جراحة المخ والأعصاب، د. تامر الضفراوي، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، الدكتور وليد أحمد قناوي، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، الدكتورة غادة محمود مرسي، الدكتور محمد سعيد، استشاريي التخدير، والدكتور محمود صلاح، أخصائي التخدير، وبمعاونة فريق التمريض المتميز بالمستشفى، وهو ما يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه المنشآت الصحية التابعة للهيئة في مختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. 

وقال الدكتور أحمد السبكي أن هذه الجراحة تمثل إضافة جديدة في سجل النجاحات الطبية للهيئة، مؤكدًا: "نحن على جاهزية تامة لإجراء العمليات الدقيقة والمعقدة بمحافظات جنوب الصعيد وخاصة أسوان، بفضل ما تمتلكه مستشفيات الهيئة من تجهيزات طبية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة على أعلى مستوى". 

التأمين الصحى الشامل 

وأكد  السبكي، أن العملية تُعد من الجراحات الدقيقة والمعقدة، وأن تكلفة إجرائها خارج التغطية الصحية الشاملة قد تصل إلى ربع مليون جنيه أو أكثر، بينما توفرها الهيئة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بأعلى معايير الجودة وبنسبة مساهمة 450جنيه فقط، أي دون أي أعباء مالية كبيرة على المرضى. 

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية أن مستشفى أسوان التخصصي نجح منذ بدء تشغيله في تقديم ما يقرب من مليون خدمة طبية وعلاجية وفق معايير الجودة العالمية، إلى جانب إجراء آلاف العمليات الجراحية في مختلف التخصصات، ما يعكس مستوى التطوير الكبير في البنية التحتية الطبية والتجهيزات الحديثة، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تمثل مؤشرًا قويًا على قدرة الهيئة في تلبية احتياجات قاطني إقليم الصعيد. 

وأكد أن توفير مثل هذه الحزم المتقدمة من الخدمات الطبية النادرة وذات المهارة العالية في إقليم الصعيد، يمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي الصعيد، ويعزز من فرص حصولهم على خدمات طبية متخصصة في محافظاتهم كانت من قبل تتطلب السفر خارج المحافظة وتحمل المريض وذويه أعباء ومشقة السفر، لافتا أن ذلك يضمن وصول أحدث التقنيات الطبية والجراحية إلى كافة المواطنين، وبما ينعكس إيجابًا على تحسين مؤشرات الصحة العامة وجودة الحياة في محافظات الجنوب. 

وأشار الدكتور محمد نشأت، رئيس إقليم الصعيد، أن مستشفى أسوان التخصصي يعد من أكبر منشآت الهيئة في صعيد مصر، بطاقة استيعابية 154 سرير داخلي، و28 سرير عناية مركزة، و11 حضّانة أطفال حديثي الولادة، و11 ماكينة غسيل كلوي، و4 غرف عمليات مجهزة، و5 غرف إفاقة، إضافة إلى 18 سرير طوارئ، فيما يقدم المستشفى حزمة متكاملة من الخدمات الطبية تشمل: الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، الأشعة التشخيصية (الأشعة المقطعية، الرنين المغناطيسي، السونار، الماموجرام)، التحاليل الطبية، رسم الأعصاب، الغسيل الكلوي، الجراحة العامة والمناظير، جراحات المخ والأعصاب، جراحات القلب والصدر، جراحات الوجه والفكين، جراحات الأوعية الدموية، جراحات الأورام، جراحات العظام، جراحات النساء والتوليد والحضانات، جراحات الأنف والأذن والحنجرة، الباطنة، أمراض القلب، جراحات ومناظير المسالك البولية، علاج طبيعي، والرعاية المركزة بأنواعها.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

رنا رئيس
ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية
خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية
داليا مصطفى
