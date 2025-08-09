بالصور.. فرقة أسوان للفنون الشعبية تبهر جمهور ليالينا في صيف 2025

واصلت فرقة أسوان للفنون الشعبية تقديم عروضها الاستعراضية والفلكلورية المميزة ضمن فعاليات مهرجان "ليالينا" في العلمين (صيف 2025)، تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

وتستمر الفعاليات من 14 يوليو وحتى الأول من سبتمبر 2025، في عدد من المدن والمواقع الساحلية، من أبرزها: “الإسكندرية، مرسى مطروح، دمياط، رأس البر، جمصة، وبورسعيد”.

ويهدف المهرجان إلى التعبير عن الموروث الشعبي الأصيل لزهرة الجنوب، والذي تقدمه فرقة أسوان بأسلوب راقٍ، لتكون خير سفير للمحافظة في المحافل والمهرجانات المحلية والدولية.

وتشارك الفرقة، بقيادة الفنان شعبان حسين، في فعاليات فنية واستعراضية محلية ودولية بإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة بقيادة اللواء خالد اللبان.

وتقدم نحو 12 رقصة شعبية مستوحاة من البيئة الأسوانية والنوبية، منها: “الافتتاحية، الأراجيد، الكارج، السبوع (الاحتفال بالمولود)، البشاري، الألعاب الشعبية، الكف، النجرشاد، السوق، التاتا، الفرح والزفة النوبي”.

ومنح هذا الزخم الثقافي والفني، الفرقة، العديد من الجوائز وشهادات التقدير، تقديرًا لتميزها وتألقها المستمر عبر السنين.