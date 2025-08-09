قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على منافس المصري البورسعيدي المحتمل في دور التمهيدي الثاني للكونفدرالية
روشتة برلمانية لحل أزمة الزيوت المستعملة وتدويرها بشكل آمن
الأهلي يواجه مودرن سبورت متسلحا بالصفقات الجديدة
الرئاسة الفلسطينية تحذر من إعادة احتلال غزة وضم الضفة وتهويد القدس
كل شيء أو لاشيء.. أكسيوس: خطة أمريكية لوقف الحرب قبل تنفيذ تهديد إسرائيل باحتلال غزة
وقفة تضامنية أمام الأمم المتحدة لدعم موقف مصر الإنساني تجاه غزة | شاهد
وسام أبو علي يبلغ الأهلي بأخر تطورات أزمة انتقاله إلى كولومبوس| تفاصيل
39 شهيدا في غزة خلال 24ساعة..و11حالة وفاة بالمجاعة
قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات
غير مرتبطة بضغط العمل.. بيان من جامعة القاهرة حول وفاة طبيبة امتياز بقصر العيني
طب 74% وأسنان 73% وهندسة 64%.. الحق فرصتك في تنسيق هذه الجامعات
قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم
كيفية الحصول على الكارت الجديدلمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان..صور

محمد عبد الفتاح

أكد الدكتور أيمن عبد الله مدير فرع هيئة التأمين الصحى الشامل بأسوان أن الكروت الجديدة للمنظومة تم توزيعها على 46 وحدة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بجميع مراكز ومدن المحافظة حيث سيتاح للمنتفع إستبدال الكارت الورقى القديم الخاص به وبأسرته بالكارت الجديد للمنظومة مجاناً وذلك على مراحل طبقاً لأسبقية التسجيل .

ويأتى ذلك بناءاً على العديد من شكاوى المواطنين الخاصة بتسليم الكارت الجديد لمنظومة التأمين الصحى الشامل للحصول على كافة الخدمات الصحية والطبية .

وأشار إلى الدفعة الأولى من الكروت الجديدة ، والتى تم توزيعها على 46 وحدة صحية من أجل تسليمها للمنتفعين سيتوالى بعدها دفعات أخرى ستشمل جميع المنتفعين والوحدات الصحية التى تضمها منظومة التأمين الصحى الشامل .

وكشف أيمن عبد الله بأنه فى حالة عدم وصول الكارت الجديد لأى منتفع فى الوحدة المسجل عليها يتاح الإستفسار على رقم الخط الساخن ( 15344 ) أو متابعة صفحات التواصل الإجتماعى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل حتى يتمكن من الحصول على الكارت .

وأكد على أنه فى حالة وصول الكارت الجديد لأى منتفع سيتم إرسال رسالة نصية على رقم هاتفه المحمول الخاص به يفيد بوصول الكارت بالوحدة ، والتوجه لسرعة إستلامه .

هذا وفى ضوء تنفيذ توجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، واصلت مديرية العمل تنفيذ حملات وإجراءات تفتيش السلامة والصحة المهنية على المنشآت التجارية بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل ضبط الأسواق ، وبهدف تأمين بيئة العمل للحفاظ على سلامة العاملين وسلامة المنشآت من كافة المخاطر المحتملة .

ومن جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة للإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة للتأكد من إلتزام أصحاب المنشآت بالتراخيص ووسائل السلامة المطلوبة .

