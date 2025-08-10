ننشر أسماء مُصابي انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي «أسوان/القاهرة»

نستعرض عبر موقع "صدى البلد" الإخباري قائمة بأسماء حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، والذى أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

وتبين بالتحريات الأولية أن المصابين هم: حياة.م 48 سنة ، وإصابتها اشتباه خلع بالكتف الايسر، وحسن.أ 40 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالذراع الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم، وسميرة. ح 56 سنة، وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم، وصباح. ح 53 سنة، وإصابتها كدمات متفرقة بالجسم، وصابرين. ر 26 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالكتف الايسر ونزيف حمل، وجابرة. أ 53 سنة، وإصابتها اشتباه كسر بالعمود الفقري، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

حادث

كما أصيب نتيحة الحادث أيضًا ميلاد.م 23 سنة، وإصابته كدمات بالذراع الأيسر، وملك.أ 18 سنة، ويمني. أ 18 سنة، وخالد. م 42 سنة، وإصابتهم كدمات متفرقة بمناطق متفرقة بالجسم، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم في مكان الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكان قد تعرض 10 اشخاص لاصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وترجع التفاصيل عندما تلقت الاجهزة المختصة إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي فى اتجاه قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو شمال المحافظة.

فيما لقى شخص مصرعه ، فيما أصيب 3 آخرين نتيحة وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق الغنيمية بمدينة إدفو شمال أسوان ، وتم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية، والمصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما استقبلت مستشفى النيل التخصصى 4 مصابين فى حادث تصادم سيارتين بطريق الغنيمة فى إتجاه مدينة أسوان نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين، جارٍ إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.