مع انطلاق المرحلة الأولى للموجة الـ27.. إزالة 12 حالة تعد بأسوان

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لمسئولى المحليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء عبد الله عبد الهادى مدير الأمن لتكثيف جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء أو الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجه الـ 27 ، والتى تستمر خلال الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الجارى ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد الأراضى المتعدى عليها من خلال تنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات.

وأوضح المحافظ بأنه يتم متابعة كافة الجهود لإزالة التعديات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، ولذا سيتم إدراج الحالات التى لم تقوم بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات مكبرة بنطاق حى جنوب حيث تم إزالة 12 حالة تعدى بمساحة 2625 م2 ، من بينها 8 حالات إسترداد أراضى أملاك الدولة ، و 4 حالات فورية ، فيما تم قطع المرافق عن 9 حالات لم تلتزم بسداد الأقساط المستحقة للتقنين وذلك وسط مشاركة للأجهزة الشرطية ، ونواب رئيس المدينة ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية وشركات الكهرباء ومياه الشرب ، مدعومين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

إزالة التعديات

فيما واصلت فرقة أسوان للفنون الشعبية تقديم عروضها الإستعراضية والفلكلورية المتميزة ضمن فعاليات مهرجان " ليالينا " فى العلمين ( صيف 2025 ) وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وتستمر الفعاليات خلال الفترة من 14 يوليو وحتى الأول من سبتمبر القادم فى عدد من المدن والمواقع الساحلية من أبرزها الإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط ورأس البر وجمصة وبورسعيد.

ويأتى ذلك بهدف التعبير عن الموروث الشعبى الأصيل لزهرة الجنوب ، والذى تقدمه بشكل راقى فرقة أسوان للفنون الشعبية لتكون خير سفير لتمثيل المحافظة فى المحافل والمهرجانات الدولية والمحلية .