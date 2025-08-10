قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص
القبض على شخص أجبر نجله على الركوب داخل شنطة سيارته بالشرقية
سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام
سيادة مصر خط أحمر.. رد قوي من أسامة الدليل على المحلل الجزائري بن خروف
خسائر بالملايين.. الأهالي يروون لحظات الرعب: عشنا أصعب ليلة في حياتنا.. ماذا حدث في حريق محلات شبرا الخيمة؟
هل يشارك الجنود الأمريكيون في الحرب على غزة؟.. جنرال متقاعد يفجر جدلا برسالة غامضة
طارق حسن يتوج ببرونزية في السباحة بالزعانف بدورة الألعاب العالمية في الصين
بعد إصابة 4 أشخاص.. انتداب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق بمطعم بشبرا الخيمة.. والمعاينة الأولية تكشف اندلاع الحريق من هذه المنطقة
بتتعافى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام
بتوجيهات شيخ الأزهر.. دخول قافلة «بيت الزكاة والصدقات» الإغاثية الـ 11 إلى أهالينا في غزة |صور
حتى السابعة مساء.. آخر موعد للتسجيل بالمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2025
ضربة أمنية بـ255 مليون جنيه.. إسقاط عنصرين شديدي الخطورة بالإسماعيلية
محافظات

مع انطلاق المرحلة الأولى للموجة الـ27.. إزالة 12 حالة تعد بأسوان

محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لمسئولى المحليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء عبد الله عبد الهادى مدير الأمن لتكثيف جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء أو الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجه الـ 27 ، والتى تستمر خلال الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الجارى ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد الأراضى المتعدى عليها من خلال تنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات.

وأوضح المحافظ بأنه يتم متابعة كافة الجهود لإزالة التعديات من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، ولذا سيتم إدراج الحالات التى لم تقوم بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات مكبرة بنطاق حى جنوب حيث تم إزالة 12 حالة تعدى بمساحة 2625 م2  ، من بينها 8 حالات إسترداد أراضى أملاك الدولة ، و 4 حالات فورية ، فيما تم قطع المرافق عن 9 حالات لم تلتزم بسداد الأقساط المستحقة للتقنين وذلك وسط مشاركة للأجهزة الشرطية ، ونواب رئيس المدينة ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية وشركات الكهرباء ومياه الشرب ، مدعومين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

فيما واصلت فرقة أسوان للفنون الشعبية تقديم عروضها الإستعراضية والفلكلورية المتميزة ضمن فعاليات مهرجان " ليالينا " فى العلمين ( صيف 2025 ) وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وتستمر الفعاليات خلال الفترة من 14 يوليو وحتى الأول من سبتمبر القادم فى عدد من المدن والمواقع الساحلية من أبرزها الإسكندرية ومرسى مطروح  ودمياط  ورأس البر وجمصة وبورسعيد.

ويأتى ذلك بهدف التعبير عن الموروث الشعبى الأصيل لزهرة الجنوب ، والذى تقدمه بشكل راقى فرقة أسوان للفنون الشعبية لتكون خير سفير لتمثيل المحافظة فى المحافل والمهرجانات الدولية والمحلية .

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

غسيل أموال

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

وزير العمل

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

نعمة أم إبراهيم

أنغام

ريبييرو

البلوجر أوتاكا وهدير عبدالرازق

قصة أوتاكا وهدير عبد الرازق من الزواج إلى الحبس

نبيل شعيل ومحمود الليثي يتألقان في الساحل الشمالي

طريقة عمل الباستا الالفريدو على طريقة الكاجون

3 أطعمة ترفع احتمالية الإصابة بسرطان القولون

تريند السجن.. ما الذي طلبته علياء قمرون أثناء التحقيقات؟

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

القبض على محمد أوتاكا

سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد