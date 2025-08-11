أخبارأسوان| إزالة التعديات.. تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع.. وإقامة منطقة لوجستية بأبوسمبل

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاحد الموافق: 10/8/2025 احداث متنوعة.

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لمسئولى المحليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء عبد الله عبد الهادى مدير الأمن لتكثيف جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء أو الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الأولى من الموجه الـ 27 ، والتى تستمر خلال الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الجارى ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد الأراضى المتعدى عليها من خلال تنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات.

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات مكبرة بنطاق حى جنوب حيث تم إزالة 12 حالة تعدى بمساحة 2625 م2 ، من بينها 8 حالات إسترداد أراضى أملاك الدولة ، و 4 حالات فورية ، فيما تم قطع المرافق عن 9 حالات لم تلتزم بسداد الأقساط المستحقة للتقنين وذلك وسط مشاركة للأجهزة الشرطية ، ونواب رئيس المدينة ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية وشركات الكهرباء ومياه الشرب ، مدعومين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين .

فى ضوء تكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لتنفيذ مبادرة خفض الأسعار داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكافة محافظات الجمهورية وذلك فى إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بأنه فى ظل التنسيق المستمر مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية فقد تم البدء فى إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة ، والتى تشمل مجموعة من السلع الأساسية والإستهلاكية التى تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين بتخفيض أسعار عدد من هذه السلع بنسب تصل إلى 18 % ، وتضم اللحوم والدواجن والسكر والأرز والزيوت والمسلى والشاى والمكرونة والصلصة ، كما تشمل التخفيضات سلع أخرى كالمنظفات ، والحلاوة والمربات والطحينة، والمخبوزات والمعجنات وعصائر ومركزات وغيرها.

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان وفد الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل لإعداد دراسات الجدوى المبدئية لإنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة بمدينة أبو سمبل السياحية. ويأتي ذلك في إطار الرؤية الطموحة التي تنتهجها الدولة المصرية لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية داخل الجمهورية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور إسماعيل كمال بالفكر والرؤى المستنيرة التى تنفذها وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لفتح آفاق جديدة من الإستثمار للإستفادة من المزايا النسبية ، والمقومات الهائلة التى تتمتع بها عاصمة الإقتصاد الإفريقى .

