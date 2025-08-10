قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان: تخفيض أسعار عدة سلع بالمجمعات الاستهلاكية.. صور

محمد عبد الفتاح

فى ضوء تكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لتنفيذ مبادرة خفض الأسعار داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بكافة محافظات الجمهورية وذلك فى إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بأنه فى ظل التنسيق المستمر مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية فقد تم البدء فى إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة ، والتى تشمل مجموعة من السلع الأساسية والإستهلاكية التى تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين بتخفيض أسعار عدد من هذه السلع بنسب تصل إلى 18 % ، وتضم اللحوم والدواجن والسكر والأرز والزيوت والمسلى والشاى والمكرونة والصلصة ، كما تشمل التخفيضات سلع أخرى كالمنظفات ، والحلاوة والمربات والطحينة، والمخبوزات والمعجنات وعصائر ومركزات وغيرها .

خفض الأسعار

ولفت المحافظ إلى أنه نتيجة للتوسع فى إقامة المجمعات والمعارض الدائمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة فقد ساهم ذلك فى خفض الأسعار بالتعاون الوثيق مع الإتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد الصناعات المصرية والقطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى والشركات المنتجة والموردين وهو ما ينعكس بالإيجاب على المواطن .

ومن جانبه أوضح خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأنه فى ظل تعليمات وزير التموين ومحافظ أسوان تم التنسيق مع كافة الجهات المختصة لضخ كميات السلع الأساسية المدرجة بالمبادرة داخل 32 فرع للشركة المصرية لتجارة الجملة ، فضلاً عن المعارض الدائمة التى قام المحافظ بإفتتاحها خلال الفترة الماضية بمراكز ومدن المحافظة .

وأشار المحافظ إلى أن أن مبادرة خفض الأسعار تأتي فى إطار رؤية الحكومة لتحقيق التوازن فى الأسواق من خلال أدوات تنافسية وإقتصادية فعالة ترتكز على زيادة المعروض ، ودعم المنافسة وتقليل التكاليف بما يحقق مصلحة المواطن ، وفى نفس الوقت يتم تكثيف الحملات التموينية الرقابية للسيطرة على أى إحتكار والمواجهة الحازمة لضبط الأسعار .

