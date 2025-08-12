قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2025 برقم السيارة
طلق ناري وقطعة أرض.. تفاصيل مقـ.تل بطل سباق السيارات بالقليوبية
توتر في بيروت .. الجيش اللبناني ينتشر بكثافة وأنصار حزب الله يتحدّون قرار حصر السلاح
فضل المحافظة على الوضوء.. 8 فوائد لا تحرم نفسك منها
الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025
ترامب يمدد تعليق الرسوم الجمركية على البضائع الصينية لمدة 90 يوما
بريطانيا وكندا تؤكدان على ضرورة عدم فرض السلام على أوكرانيا
بعد فتح باب التقديم.. شروط الالتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية
المتحف المصري الكبير.. مصر تعيد إحياء أسطورة الحضارة الفرعونية بحدث عالمي في نوفمبر
أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 12 أغسطس
طريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2025
جامعة أسوان تكشف عن القائمة المبدئية لمرشحي عمادة كلية الحقوق

جامعة أسوان
جامعة أسوان
محمد عبد الفتاح

أعلنت جامعة أسوان برئاسة الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، عن القائمة للمرشحين لشغل منصب عميد كلية الحقوق، وذلك بعد غلق باب الترشح الذى امتد من الأحد 3 أغسطس وحتى السبت 10 أغسطس 2025، وفق القواعد المنظمة لاختيار القيادات الجامعية.

وضمت القائمة المبدئية الدكتور محمد أحمد متولى إسماعيل، أستاذ بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق والدكتور أيمن أحمد على عبد الغفار، القائم بعمل وكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور لؤى سعد الدين، رئيس جامعة أسوان أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مبدأ الحوكمة والشفافية فى جميع إجراءاتها، مشددًا على أن عملية اختيار العميد ستتم وفق معايير علمية ومهنية تضمن اختيار الأكفأ لقيادة الكلية فى المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الجامعة تضع مصلحة الجامعة وطلابها فوق كل اعتبار، ونعمل على تمكين القيادات الأكاديمية المؤهلة القادرة على إحداث نقلة نوعية فى الأداء الجامعى.

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين محافظة أسوان والمعهد القومى للإتصالات بشأن تأهيل شباب المحافظة والعاملين بالجهاز الإدارى على التسويق بمواقع التواصل الإجتماعى والمواقع الإلكترونية الرسمية. 

وأثناء توقيع المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على الدور الهام الذى يقوم به المعهد القومى للإتصالات التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة الدكتور عمرو طلعت كمركز تعليمى تدريبى وبحثى وإستشارى فى مجالات الإلكترونيات والإتصالات والمعلومات ، وبما لديه من خبرات كبيرة تؤهله لتقديم التدريب والإستشارات الفنية والعلمية المطلوبة .

وأشار إلى أهمية رفع كفاءة وتأهيل العاملين بأجهزة الدولة على جميع مستوياتهم من خلال تكثيف خطط التدريب المستمر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم الخدمات المختلفة للمواطن فى أسرع وقت وبأقل جهد ، وهو الذى ينعكس بالإيجاب أيضاً على تحسين وتطوير المعرفة والمهارات والقدرات لزيادة التنافسية وريادة الأعمال بما يساهم فى تحقيق التنمية المنشودة التى تستهدفها رؤية مصر الرقمية 2030 فى الجمهورية الجديدة.

