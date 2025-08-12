جامعة أسوان تكشف عن القائمة المبدئية لمرشحي عمادة كلية الحقوق

أعلنت جامعة أسوان برئاسة الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، عن القائمة للمرشحين لشغل منصب عميد كلية الحقوق، وذلك بعد غلق باب الترشح الذى امتد من الأحد 3 أغسطس وحتى السبت 10 أغسطس 2025، وفق القواعد المنظمة لاختيار القيادات الجامعية.

وضمت القائمة المبدئية الدكتور محمد أحمد متولى إسماعيل، أستاذ بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق والدكتور أيمن أحمد على عبد الغفار، القائم بعمل وكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور لؤى سعد الدين، رئيس جامعة أسوان أن الجامعة تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مبدأ الحوكمة والشفافية فى جميع إجراءاتها، مشددًا على أن عملية اختيار العميد ستتم وفق معايير علمية ومهنية تضمن اختيار الأكفأ لقيادة الكلية فى المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الجامعة تضع مصلحة الجامعة وطلابها فوق كل اعتبار، ونعمل على تمكين القيادات الأكاديمية المؤهلة القادرة على إحداث نقلة نوعية فى الأداء الجامعى.

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين محافظة أسوان والمعهد القومى للإتصالات بشأن تأهيل شباب المحافظة والعاملين بالجهاز الإدارى على التسويق بمواقع التواصل الإجتماعى والمواقع الإلكترونية الرسمية.

وأثناء توقيع المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على الدور الهام الذى يقوم به المعهد القومى للإتصالات التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة الدكتور عمرو طلعت كمركز تعليمى تدريبى وبحثى وإستشارى فى مجالات الإلكترونيات والإتصالات والمعلومات ، وبما لديه من خبرات كبيرة تؤهله لتقديم التدريب والإستشارات الفنية والعلمية المطلوبة .

وأشار إلى أهمية رفع كفاءة وتأهيل العاملين بأجهزة الدولة على جميع مستوياتهم من خلال تكثيف خطط التدريب المستمر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم الخدمات المختلفة للمواطن فى أسرع وقت وبأقل جهد ، وهو الذى ينعكس بالإيجاب أيضاً على تحسين وتطوير المعرفة والمهارات والقدرات لزيادة التنافسية وريادة الأعمال بما يساهم فى تحقيق التنمية المنشودة التى تستهدفها رؤية مصر الرقمية 2030 فى الجمهورية الجديدة.