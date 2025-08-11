محافظ أسوان يكرم أوائل الشهادات الإعدادية والثانوى العام والفني ..صور

وسط أجواء احتفالية، كرم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أوائل الشهادات الإعدادية والثانوى العام والفنى للعام الدراسى 2024/2025، بإجمالى 51 طالب وطالبة.

وحضر الاحتفالية الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، ومحمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، بالإضافة إلى أولياء الأمور ، علاوة على القيادات الجامعية والأكاديمية والتعليمية والنقابية.

وأثناء فعاليات الاحتفال الذى شهد مشاركة مجتمعية من مدارس السلام أكاديمى الخاصة، عبر الدكتور إسماعيل كمال عن سعادته لمشاركة أبناءه الطلاب بهذه المناسبة العزيزة لتكريم الفئة المتميزة منهم بمختلف الشهادات العامة والمراحل التعليمية لأنهم يمثلون بحق مستقبل هذه المحافظة الواعدة بإعتبارهم كنز وثروة هذا الوطن الواجب علينا رعايته وحمايته .

أوائل الطلاب

وأكد المحافظ على الاهتمام المتواصل للإرتقاء بالمنظومة التعليمية فى ظل حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بجودة التعليم فى مصر بإعتبار أن التعليم هو السبيل الوحيد لتقدم الأمم وبناء جيلاً قوياً قادراً على مواجهة التحديات ودفع عجلة التنمية للأمام.

وطالب إسماعيل كمال أبناءه الطلاب بضرورة أن يقتدوا بأبناء مصر البارزين فى كافة المجالات لما حققوه من تفوق ونجاح من الذين سخروا علمهم ونبوغهم فى خدمة وطنهم مقدماً التهنئة لمحمود بدوى لتجديد الثقة له كمدير لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان.

كما تقدم بوافر الشكر والتقدير للأكاديميات والمؤسسات الجامعية الحريصة على تقديم منح مجانية لأوائل الثانوية العامة سواء من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أو الجامعة اليابانية أو الجامعة الألمانية أو الأمريكية أو غيرها.

وتضمنت فعاليات الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم ، والسلام الوطنى ، وتقديم فقرات فنية إستعراضية ، فضلاً عن إهداء درع مديرية التربية والتعليم لمحافظ أسوان ، علاوة على إلتقاط المحافظ الصور التذكارية مع المكرمين .

من ناحية أخرى شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين محافظة أسوان والمعهد القومى للإتصالات بشأن تأهيل شباب المحافظة والعاملين بالجهاز الإدارى على التسويق بمواقع التواصل الإجتماعى والمواقع الإلكترونية الرسمية.