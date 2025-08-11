قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل العام الدراسي الجديد| ننشر أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة والدولية
قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق
القبض على عصابة تستخدم الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة والجيزة .. صور
اشترى عقارات وسيارات.. البلوجر شاكر محظوظ يغسل 100 مليون جنيه
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
موعد إجازة المولد النبوي 2025 وقرار حكومي مرتقب بشأنها
مباراة تصحيح المسار.. الاهلي يستعد لمفاجأة فاركو.. وريبيرو يترقب عودة نجم الفريق
وزير الدفاع الإيطالي يطالب بفرض عقوبات ضد إسرائيل
وفد من حكماء السلام يتفقد شاحنات المساعدات المتوقفة أمام معبر رفح
ترسم صور خادشة.. القبض على التيك التوكر نوجا تاتو
عن الذكاء الاصطناعي.. غدا انطلاق المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء
مجلس التعاون الخليجي يرحب بإعلان أستراليا ونيوزيلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان يكرم أوائل الشهادات الإعدادية والثانوى العام والفني ..صور

تكريم الأوائل بأسوان
تكريم الأوائل بأسوان
محمد عبد الفتاح

وسط أجواء احتفالية، كرم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أوائل الشهادات الإعدادية والثانوى العام والفنى للعام الدراسى 2024/2025، بإجمالى 51 طالب وطالبة. 

وحضر الاحتفالية الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، ومحمود بدوى مدير عام مديرية التربية والتعليم ، بالإضافة إلى أولياء الأمور ، علاوة على القيادات الجامعية والأكاديمية والتعليمية والنقابية. 

وأثناء فعاليات الاحتفال الذى شهد مشاركة مجتمعية من مدارس السلام أكاديمى الخاصة، عبر الدكتور إسماعيل كمال عن سعادته لمشاركة أبناءه الطلاب بهذه المناسبة العزيزة لتكريم الفئة المتميزة منهم بمختلف الشهادات العامة والمراحل التعليمية لأنهم يمثلون بحق مستقبل هذه المحافظة الواعدة بإعتبارهم كنز وثروة هذا الوطن الواجب علينا رعايته وحمايته .

أوائل الطلاب 

وأكد المحافظ على الاهتمام المتواصل للإرتقاء بالمنظومة التعليمية فى ظل حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بجودة التعليم فى مصر بإعتبار أن التعليم هو السبيل الوحيد لتقدم الأمم وبناء جيلاً قوياً قادراً على مواجهة التحديات ودفع عجلة التنمية للأمام. 

وطالب إسماعيل كمال أبناءه الطلاب بضرورة أن يقتدوا بأبناء مصر البارزين فى كافة المجالات لما حققوه من تفوق ونجاح من الذين سخروا علمهم ونبوغهم فى خدمة وطنهم مقدماً التهنئة لمحمود بدوى لتجديد الثقة له كمدير لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان.

 كما تقدم بوافر الشكر والتقدير للأكاديميات والمؤسسات الجامعية الحريصة على  تقديم منح مجانية لأوائل الثانوية العامة سواء من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أو الجامعة اليابانية أو الجامعة الألمانية أو الأمريكية أو غيرها. 

وتضمنت فعاليات الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم ، والسلام الوطنى ، وتقديم فقرات فنية إستعراضية ، فضلاً عن إهداء درع مديرية التربية والتعليم لمحافظ أسوان ، علاوة على إلتقاط المحافظ الصور التذكارية مع المكرمين .

من ناحية أخرى شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين محافظة أسوان والمعهد القومى للإتصالات بشأن تأهيل شباب المحافظة والعاملين بالجهاز الإدارى على التسويق بمواقع التواصل الإجتماعى والمواقع الإلكترونية الرسمية. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

