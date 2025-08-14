أخبار أسوان.. خدمات للسائحين بالمنشآت الصحيةوحظر العمل بفترةالظهيرة.. وشكر لأهالى أبوالريش لحل مشكلةضعف المياه

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق : 13/8/2025 أحداث متنوعة .

فقد تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان استعداد المحافظة لأى تداعيات بشأن هبوب عاصفة ترابية شديدة.

وأصدر المحافظ قراراً ببدء إيقاف النشاط الملاحى بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر نظراً لإحتمالية سوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح المحملة بالرمال والأتربة، ما يؤدى إلى ضعف الرؤية الأفقية ، وذلك بناء على تقرير هيئة الأرصاد الجوية.

https://www.elbalad.news/6665580

وأشار المحافظ بأنه فى إطار الجهود المبذولة للإرتقاء بالخدمات المقدمة للسائحين الزائرين لعروس المشاتى فقد تم التوجيه لتوقيع بروتوكول تعاون فى إطار قانونى بين فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية وغرفة الشركات السياحية ووكلاء السفر ونقابة المرشدين السياحيين بهدف توفير الخدمات الطبية والعلاجية للسائح داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة للإستفادة بالمزايا والخدمة العالية التى يتم تقديمها بشكل نموذجى .

https://www.elbalad.news/6665545

جهود متنوعة

عقدت اللجنة العليا للسياحة، اجتماعها الدورى برئاسة اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لاستعراض الأفكار والمقترحات ومواجهة أبرز التحديات الهادفة للظهور بالشكل المشرف الذى يليق بالمكانة التاريخية لعروس المشاتي.

https://www.elbalad.news/6665535

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهات للمسئولين بتنفيذ المهام والتكليفات الخاصة بأعمال النظافة العامة والتشجير وصيانة المرافق العامة خلال الفترة المسائية، على أن يتم تنفيذ أعمال الطوارئ عند الأعطال فى الضرورة القصوى خلال فترة الظهيرة وذلك تحسباً لعدم إصابة العاملين فى هذه القطاعات بضربات الشمس.

https://www.elbalad.news/6665419

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالإسراع بأعمال الكشط لطبقة الأسفلت بكورنيش النيل الجديد ، ليعقبه تنفيذ أعمال الرصف خلال أغسطس الحالى ، على أن يتم بالتوازى تنفيذ نهو الجزيرة الوسطى ووضع أحواض الزرع ليصبح الطريق حارتين كل منها بعرض 8 متر .من أجل الاستعداد للعام الدراسى الجديد وتأمين حركة سير السيارات الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس .

https://www.elbalad.news/6665416

قدم أهالى قرى أبو الريش قبلى شكرهم للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تقديراً لتدخله السريع وتفاعله المباشر مع مطالبهم ووضع الحلول الفورية لمشاكلهم وشكواهم ، والتى تمثلت فى حل مشكلة ضعف مياه الشرب عن المنطقة.

https://www.elbalad.news/6665276