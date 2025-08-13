قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكلة الفنادق.. طريقة عمل الباستا بالكفتة والبصل المكرمل
خالد مختار: مبحبش الشهرة وعملت فيلم لسه متعرضش
ألكسندر إيزاك يتمسك بالرحيل إلى ليفربول ويرفض عروض نيوكاسل
ليس ضعفًا | الأسباب النفسية وراء الغضب السريع .. تعرّف عليها
وزير خارجية الاحتلال: لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية أو بتطبيق حل الدولتين
الشروط والأوراق المطلوبة لحصول المستأجرين على وحدة سكنية بالمجان
قيد خريج دبلوم تجارة بجداول نقابة المهندسين.. والنبراوي يطالب بالتوضيح
الغرف التجارية: خصومات تصل لـ 25% على السيارات سواء المصنعة محليا أو المستوردة
تعليمات عاجلة بشأن تقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر للمرحلتين الأولى والثانية 2025
مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف للوصول لتهدئة تمهيدًا لإنهاء الحرب بغزة
الصحة: ناقشنا مع محافظ الأقصر رفع كفاءة خمس وحدات صحية
كيلو البانيه بـ170 جنيه.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسوان يوجه بحظر عمل العمال خلال فترة الظهيرة في الأماكن المفتوحة

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهات للمسئولين بتنفيذ المهام والتكليفات الخاصة بأعمال النظافة العامة والتشجير وصيانة المرافق العامة خلال الفترة المسائية، على أن يتم تنفيذ أعمال الطوارئ عند الأعطال فى الضرورة القصوى خلال فترة الظهيرة وذلك تحسباً لعدم إصابة العاملين فى هذه القطاعات بضربات الشمس.

ويأتى ذلك ضمن سلسلة الإجراءات الإنسانية السريعة التى اتخذها المحافظة لمواجهة تداعيات الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها البلاد خلال غد الخميس وبعد غد الجمعة .

وكلف المحافظ بحظر عمل عمال النظافة والحدائق والمرافق العامة والمشروعات القائمة والجارية خلال فترة الظهيرة فى الأماكن المفتوحة، وخاصة من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الرابعة عصراً ، مع اقتصارها على الأعمال المكتبية وذلك لحين انتهاء الموجة الحارة، وحفاظاً على حياتهم وسلامتهم، وتقديراً من المجتمع لدورهم.

جهود 

ووجه الدكتور إسماعيل كمال برفع حالة الطوارئ فى المستشفيات والمراكز الطبية والإسعاف لسرعة التعامل مع أى حالات تتعرض للإصابة بضربات الشمس والأمراض الموسمية، وكذلك رفع درجة الاستعداد فى المرافق العامة، وخاصة قطاعات الكهرباء ومياه الشرب للتعامل مع أى بلاغات والتدخل السريع لحل أى مشاكل بها .

فيما قدم أهالى قرى أبو الريش قبلى شكرهم للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تقديراً لتدخله السريع وتفاعله المباشر مع مطالبهم ووضع الحلول الفورية لمشاكلهم وشكاواهم ، والتى تمثلت فى حل مشكلة ضعف مياه الشرب عن المنطقة .

جاء ذلك أثناء تفقد محافظ أسوان لمحطة مياه أبو الريش قبلى بالشيخ على للوقوف ميدانياً على الجهود التى قامت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى خلال الأيام الماضية من خلال تنفيذ خط مياه قطر 6 بوصة ( طوارئ ) الممتد من خط مياه المراسى قطر 9 بوصة، حيث يتم استخدامه في حالة الطوارئ لتغذية المحطة في حالة توقف المآخذ بسبب بعض الحشائش النيلية، ما يساهم فى عدم توقف المحطة وضمان الاستدامة والاستمرارية لتشغيلها بشكل منتظم .

