رسالة من أهالي قرى أبو الريش قبلي لمحافظ أسوان بعد حل مشكلة ضعف المياه

قدم أهالى قرى أبو الريش قبلى شكرهم للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تقديراً لتدخله السريع وتفاعله المباشر مع مطالبهم ووضع الحلول الفورية لمشاكلهم وشكواهم ، والتى تمثلت فى حل مشكلة ضعف مياه الشرب عن المنطقة.

جاء ذلك أثناء تفقد محافظ أسوان لمحطة مياه أبو الريش قبلى بالشيخ على للوقوف ميدانياً على الجهود التى قامت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى خلال الأيام الماضية من خلال تنفيذ خط مياه قطر 6 بوصة ( طوارئ ) الممتد من خط مياه المراسى قطر 9 بوصة حيث يتم إستخدامه في حالة الطوارئ لتغذية المحطة في حالة توقف المآخذ بسبب بعض الحشائش النيلية مما يساهم فى عدم توقف المحطة وضمان الإستدامة والإستمرارية لتشغيلها بشكل منتظم .

وأثناء جولته بالمحطة برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والمهندس عامر أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، فضلاً عن القيادات المختصة بالمحافظة والشركة .

مياه الشرب

شدد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة إزالة الحشائش أولاً بأول بمسار مآخذ محطة مياه أبو الريش قبلى بالشيخ على ، وخاصة فى ظل أعمال التحديث التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بمنظومة التشغيل والكلور بالمحطة من أجل تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان والسلامة لمياه الشرب ، ومطابقتها للمواصفات القياسية لتكون ذات جودة نقاء عالية ، كما إستمع المحافظ لشرح عن منظومة التشغيل لمحطة أبو الريش قبلى بالشيخ على ، والتى تقع على مساحة 800 متر مسطح، وبقدرة 70 لتر / ثانية لتغذية قرى أبو الريش قبلى بدءاً من نجع الشيمة وحتى المدرسة الفنية مروراً بمنطقة بهاريف لخدمة أكثر من 20 ألف نسمة .

وفى نفس السياق كلف محافظ أسوان بقيام لجنة ميدانية بإشراف من معاون المحافظ للوقوف على شكوى أهالى بعض المناطق بقرى أبو الريش قبلى التى يتم تغذيتها من محطة جبل تقوق من ضعف وإنقطاع للمياه .

مناشداً الأهالى بأهمية الرجوع إلى المسئولين بشركة المياه للتعرف على الجوانب الفنية المتعلقة بمنظومة مياه الشرب والبعد عن إشاعات ، فمكتبى مفتوح للإستماع لمطالبكم ، لأن هدفنا جميعاً هو الحفاظ على الصحة العامة وتخفيف أى معاناة عن كاهل المواطن الأسوانى .