إسرائيل على خط النار.. خطة احتلال غزة تفجّر إدانات دولية وكوريا الشمالية تدين وترامب يلمّح ونتنياهو يخطط
من جذب الاستثمارات لدعم الزراعة الذكية وخدمة المواطنين.. خطط طموحة لأعضاء مجلس الشيوخ الجُدد
بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025
اعتماد تمويل العام الخامس والأخير من بروتوكول إدارة وتشغيل القنوات التعليمية
في رسالة مؤثرة.. مادونا تناشد بابا الفاتيكان بإنقاذ أطفال غزة قبل فوات الأوان
الجيش الصيني يطرد مدمرة أمريكية من مياهه الإقليمية لهذا السبب
حالة الطقس في فلسطين .. استمرار الموجة الحارة مع فرص سقوط الأمطار
رد فعل «الشناوي» بعد استبعاده المُفاجئ من مباراة الأهلي ومودرن سبورت
بمشاركة 75 جامعة ومعهدًا | «عاشور» يفتتح معرض «أخبار اليوم» للتعليم العالي.. اليوم
رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه
خالد الغندور: الأهلي أضعف الموسم الحالي .. لهذا السبب
أمير هشام: الزمالك يؤجل صفقة الظهير الأيمن لـ يناير.. وحمدي يدخل حسابات فيريرا
محافظات

أخبار أسوان: تكليفات بتطبيق مبادرة رئيس الوزراء بخفض الأسعار.. وخطوات تنفيذية لمشروع «سكن كريم».. ودعم للنادي الرياضي

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان أبرزها...

محافظ أسوان: تكليف الجهات المختصة بتطبيق مبادرة رئيس الوزراء خفض الأسعار
 

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بسرعة التجهيز والإعداد لإطلاق سلسلة من الحملات المكبرة للجان المشتركة بداية من الأسبوع المقبل لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار ، بجانب التفتيش على جودة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة .

ولاسيما حلوى المولد النبوى والأسماك المملحة لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين  ومتابعة الإلتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار سيما مبادرة خفض الأسعار  الجارى تطبيقها داخل المجمعات الإستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وشدد المحافظ على مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأماكن المناسبة لإقامة معارض "أهلاً مدارس" للمساهمة فى تلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

جهود متنوعة

أسوان .. استهداف 6708 منازل بمبادرة سكن كريم
 

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومى " سكن كريم " ، والذى يستهدف 6708 منزل ما بين رفع كفاءة وإحلال منها 3321 منزل بمركز ومدينة كوم أمبو .

حيث تم نهو التصميمات الفنية والهندسية للبدء فى تطوير 107 بيت داخل 4 قرى بكوم أمبو خلال الفترة الحالية بالتعاون مع شركة إعمار مصر والوزارات والجهات المختصة ، بالإضافة إلى 2397 منزل فى مركز ومدينة نصر النوبة ، و 990 منزل بمركز ومدينة إدفو ، وتم الحصر الدقيق لهذه المنازل بشفافية كاملة .

محافظ أسوان: تكاتف الجهود لعودة نادى أسوان للدورى الممتاز
 

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المستشار الشافعى صالح رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى ، وعادل النور المدير التنفيذى للنادى.

وخلال اللقاء أكد الدكتور إسماعيل كمال على دعم المحافظة لنادى أسوان الرياضى ، وخاصة الدعم المالى ، وهو الذى يحتاج أيضاً إلى تكاتف الجهود من مختلف فئات المجتمع ، والوقوف صفاً واحداً لعودة الفريق الأول لكرة القدم إلى الدورى الممتاز من جديد دورى الأضواء والشهرة حيث ينافس حالياً فى دورى المحترفين .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

