محافظات

أسوان خلال 24 ساعة.. تكريم الأوائل ودراسات لإقامة منطقة لوجستية بأبوسمبل

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

أحداث متنوعة شهدتها محافظة اسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق:  11/8/2025.

وسط أجواء احتفالية، كرم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أوائل الشهادات الإعدادية والثانوى العام والفنى للعام الدراسى 2024/2025، بإجمالى 51 طالب وطالبة. 

وأثناء فعاليات الاحتفال الذى شهد مشاركة مجتمعية من مدارس السلام أكاديمى الخاصة، عبر الدكتور إسماعيل كمال عن سعادته لمشاركة أبناءه الطلاب بهذه المناسبة العزيزة لتكريم الفئة المتميزة منهم بمختلف الشهادات العامة والمراحل التعليمية لأنهم يمثلون بحق مستقبل هذه المحافظة الواعدة بإعتبارهم كنز وثروة هذا الوطن الواجب علينا رعايته وحمايته .

https://www.elbalad.news/6663125

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء ماهر هاشم بترأس الجلسة الأولى لسلسلة الإجتماعات التنسيقية مع وفد الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل برئاسة المهندس سيد متولى رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة بوزارة النقل من أجل بحث ومناقشة المقترحات الخاصة بإعداد دراسات الجدوى المبدئية لإنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة بمدينة أبو سمبل . 

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على إن إنشاء المنطقة اللوجستية المتكاملة بأبو سمبل يعد من المشروعات الإستراتيجية التى تستهدف تعزيز القدرات التنافسية وتوفير فرص إستثمارية واعدة للمحافظة .

https://www.elbalad.news/6662708

جهود متنوعة 

أعطى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهات إنسانية لرؤساء الوحدات المحلية ومسئولى الحدائق والمرافق العامة والمشروعات الجارية بضرورة تأمين وحماية عمال النظافة ، والعاملين فى القطاعات فى المواقع المفتوحة من التعرض لحرارة الطقس وضربات الشمس ، ولاسيما فى أوقات الظهيرة ، و بما لا يتعارض مع أداء المهام الموكلة لهم وإستمرارية العمل العام .

وشدد المحافظ على رفع درجة الطوارئ فى المستشفيات والمراكز الطبيه والإسعاف لسرعة التعامل مع أى حالات تتعرض للأصابة بضربات الشمس والأمراض الموسمية ، وكذلك رفع درجة الإستعداد فى المرافق العامة وخاصة قطاعات الكهرباء ومياه الشرب للتعامل مع أى بلاغات والتدخل السريع لحل أى مشاكل بها ذلك عقب صدور نشرة هيئة الأرصاد الجوية بإحتمالية تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة وخاصة جنوب الصعيد .

https://www.elbalad.news/6662705

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين محافظة أسوان والمعهد القومى للإتصالات بشأن تأهيل شباب المحافظة والعاملين بالجهاز الإدارى على التسويق بمواقع التواصل الإجتماعى والمواقع الإلكترونية الرسمية. 

وأثناء توقيع المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على الدور الهام الذى يقوم به المعهد القومى للإتصالات التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة الدكتور عمرو طلعت كمركز تعليمى تدريبى وبحثى وإستشارى فى مجالات الإلكترونيات والإتصالات والمعلومات ، وبما لديه من خبرات كبيرة تؤهله لتقديم التدريب والإستشارات الفنية والعلمية المطلوبة .

https://www.elbalad.news/6663139

أعلنت جامعة أسوان برئاسة الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، عن القائمة للمرشحين لشغل منصب عميد كلية الحقوق، وذلك بعد غلق باب الترشح الذى امتد من الأحد 3 أغسطس وحتى السبت 10 أغسطس 2025، وفق القواعد المنظمة لاختيار القيادات الجامعية. 

وضمت القائمة المبدئية الدكتور محمد أحمد متولى إسماعيل، أستاذ بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق والدكتور أيمن أحمد على عبد الغفار، القائم بعمل وكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب.

https://www.elbalad.news/6663458

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

