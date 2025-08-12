محافظ أسوان: تكاتف الجهود لعودة نادى أسوان للدورى الممتاز

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المستشار الشافعى صالح رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى ، وعادل النور المدير التنفيذى للنادى.

وخلال اللقاء أكد الدكتور إسماعيل كمال على دعم المحافظة لنادى أسوان الرياضى ، وخاصة الدعم المالى ، وهو الذى يحتاج أيضاً إلى تكاتف الجهود من مختلف فئات المجتمع ، والوقوف صفاً واحداً لعودة الفريق الأول لكرة القدم إلى الدورى الممتاز من جديد دورى الأضواء والشهرة حيث ينافس حالياً فى دورى المحترفين .

ولفت المحافظ إلى الدور الهام لنادى أسوان الرياضى ، وأهمية تذليل المعوقات للإستثمار الأمثل للمقومات الخاصة به بإعتباره من أكبر الأندية الشعبية على مستوى الصعيد فى الألعاب الجماعية والفردية ، بالإضافة إلى دوره فى تقديم الخدمات الشبابية والإجتماعية والترفيهية لأبناء المجتمع الأسوانى على الوجه الأكمل .

دورى الأضواء

فيما كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد بالمشاركة فى الجلسة التشاورية لوصف المشروع ، وتوضيح مساره والمحطات المتنوعة بنطاق زهرة الجنوب ، فضلاً عن التعريف بأهدافه وعوائدة الإيجابية للمواطنين وللحركة السياحية الوافدة للمحافظة لتضاف لسلسلة الإنجازات فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأثناء فعاليات الجلسة التى حضرها الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، ومسئولى الجهات المختصة ، بالإضافة إلى ممثلى المجتمع المدنى، تم التأكيد على التنسيق بين الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال ، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت تحقيق التكاتف والتكامل بين الجميع ، والعمل كفريق واحد لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات وتذليل أى عقبات لإستكمال تنفيذ هذه المشروعات القومية الهامة والحيوية لما تمثله من أهمية كبرى ، وإضافة هامة لقطاع الطرق والنقل .

وخاصة أنه سيساهم فى تخفيض وإختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت وتنشيط حركة التجارة الداخلية وتعزيز السياحة والبنية التحتية وربط الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية.