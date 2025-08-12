قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسوان: تكاتف الجهود لعودة نادى أسوان للدورى الممتاز

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان المستشار الشافعى صالح رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى ، وعادل النور المدير التنفيذى للنادى.

وخلال اللقاء أكد الدكتور إسماعيل كمال على دعم المحافظة لنادى أسوان الرياضى ، وخاصة الدعم المالى ، وهو الذى يحتاج أيضاً إلى تكاتف الجهود من مختلف فئات المجتمع ، والوقوف صفاً واحداً لعودة الفريق الأول لكرة القدم إلى الدورى الممتاز من جديد دورى الأضواء والشهرة حيث ينافس حالياً فى دورى المحترفين .

ولفت المحافظ إلى الدور الهام لنادى أسوان الرياضى ، وأهمية تذليل المعوقات للإستثمار الأمثل للمقومات الخاصة به بإعتباره من أكبر الأندية الشعبية على مستوى الصعيد فى الألعاب الجماعية والفردية ، بالإضافة إلى دوره فى تقديم الخدمات الشبابية والإجتماعية والترفيهية لأبناء المجتمع الأسوانى على الوجه الأكمل  .

دورى الأضواء

فيما كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد بالمشاركة فى الجلسة التشاورية لوصف المشروع ، وتوضيح مساره والمحطات المتنوعة بنطاق زهرة الجنوب ، فضلاً عن التعريف بأهدافه وعوائدة الإيجابية للمواطنين وللحركة السياحية الوافدة للمحافظة لتضاف لسلسلة الإنجازات فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأثناء فعاليات الجلسة التى حضرها الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، ومسئولى الجهات المختصة ، بالإضافة إلى ممثلى المجتمع المدنى، تم التأكيد على التنسيق بين الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ومحافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال ، وهو الذى يتطلب فى نفس الوقت تحقيق التكاتف والتكامل بين الجميع ، والعمل كفريق واحد لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات وتذليل أى عقبات لإستكمال تنفيذ هذه المشروعات القومية الهامة والحيوية لما تمثله من أهمية كبرى ، وإضافة هامة لقطاع الطرق والنقل .

وخاصة أنه سيساهم فى تخفيض وإختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت وتنشيط حركة التجارة الداخلية وتعزيز السياحة والبنية التحتية وربط الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية.

