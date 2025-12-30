الأنبا مرقس يلتقي شمامسة الكلية الإكليريكية من أبناء الإيبارشية

التقى نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، شمامسة الكلية الإكليريكية من أبناء الإيبارشية، وذلك بمقر المطرانية.

واطمأن الأب المطران على أحوال الشمامسة الإكليريكيين، متابعًا أحوالهم الدراسية، كما قدم صاحب النيافة عرضًا موجزًا حول المشروع الرعوي للإيبارشيّة لعام 2026 "ادخل إلى العمق".

وهنأ راعي الإيبارشيّة أبنائه الشمامسة بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، متنميًا لهم خدمة ورسالة مثمرة ومباركة في حقل الرب.

في سياق آخر، استقبل نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الراهبات الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، والعام الجديد، بمقر المطرانية.

واطمأن الأب المطران على كافة أحوال الأخوات الراهبات، مقدمًا لهن كلمات الشكر والتشجيع، من أجل مجهوداتهن المبذولة بالإيبارشية، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.