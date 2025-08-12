محافظ أسوان: تكليف الجهات المختصة بتطبيق مبادرة رئيس الوزراء خفض الأسعار

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بسرعة التجهيز والإعداد لإطلاق سلسلة من الحملات المكبرة للجان المشتركة بداية من الأسبوع المقبل لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار ، بجانب التفتيش على جودة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة ، سيما حلوى المولد النبوى والأسماك المملحة لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومتابعة الإلتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار سيما مبادرة خفض الأسعار الجارى تطبيقها داخل المجمعات الإستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وشدد المحافظ على مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأماكن المناسبة لإقامة معارض "أهلاً مدارس" حيث تم إختيار 3 أماكن داخل مدينة أسوان فى حديقة الشجرة ، وحديقة مجلس مدينة أسوان ، ومنطقة حى الصداقة الجديدة ، وهو الذى يتوازى معه إقامتها بالمعارض الدائمة بمختلف المراكز والمدن وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية للحد من جشع بعض التجار وتحقيق التوازن المطلوب والمساهمة فى تلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

خفض الأسعار

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان للإجتماع الدورى للجنة الدائمة لضبط أسعار السلع الغذائية والإستهلاكية ، بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من مديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن ، وغيرها من الأجهزة التنفيذية المعنية.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على أن المحافظة لن تتهاون مع أى إحتكار أو أى حالات مخالفة لاستغلال الظروف الإقتصادية الحالية لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية الرادعة ضد المخالفين ، كما حرص الدكتور إسماعيل كمال على الإستماع لشرح تفصيلى عن الموقف الحالى للأسعار فى الأسواق المحلية ، وتقارير الأجهزة المعنية بشأن توافر السلع الأساسية ، ورصد أى تلاعب بالأسعار .

وتم استعراض نتائج الحملات الرقابية الفترة الماضية وخططها خلال الفترة المقبلة ، علاوة على إستعراض تقرير لجنة تسعير السلع الأساسية بالغرفة التجارية تنفيذاً لمبادرة " خفض الأسعار " لمجموعة من السلع الأساسية والإستهلاكية التى تشهد إقبالاً كبيراً ومنها منتجات السكر 1 كجم بسعر 28 جنيه ، والأزر سعة 1 كجم رفيع وعريض فاخر بسعر 22 و 25 جنيه ، بالإضافة إلى الزيت سعة 1 لتر بسعر 55 كجم ، والسمنة 750 جرام بسعر 50 جنيه ، و 500 جرام بسعر 30 جنيه الجبن الأبيض 250 جرام بسعر 12 جنيه ، بالإضافة إلى المكرونة 400 و800 جرام بسعر 8 و 15 جنيه ، والشاى 40 جرام بسعر 5 جنيهات ، والفول 500 جرام بسعر 15 جنيه ، وعلبة المربى 350 جرام بسعر 15 جنيه ، وغيرها من السلع والمنتجات الغذائية الأخرى بنسب تخفيض تصل إلى 18 % .