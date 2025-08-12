قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الآثار: لم نطلق أفلاما ترويجية جديدة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. والمتداول لا يمثل الإعلان الرسمي
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.. صور
رئيس البورصة المصرية: خطة لإنشاء سوق متخصص للشركات الناشئة
الأهلي براءة وتغريم الزمالك.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من الدوري
بعد تحرك البرلمان.. كيف يقي قانون العمل الموظفين من درجات الحرارة الشديدة
عشبة مهملة تمنع السرطان وأمراض القلب
بوليتيكو: أزمة داخلية في الاتحاد الأوروبي بسبب الموقف من إسرائيل
خلافات حادة داخل جيش الاحتلال .. صراع قوى بين وزير الحرب ورئيس أركانه ..ومظاهرات كبرى خلال الأيام المقبلة رفضا للتوسع في حرب غزة
رئيس البورصة المصرية: البرنامج الاقتصادي للدولة يعزز ثقة المستثمرين في سوق المال
جهود مصرية مكثفة واتصالات مع جميع الأطراف لتجاوز الخلافات والتوصل لهدنة بقطاع غزة
القاهرة الإخبارية: جهود مصرية مكثفة لتجاوز الخلافات والتوصل لهدنة بغزة
القاهرة الإخبارية: وصول وفد حماس إلى مصر للتشاور حول وقف إطلاق النار في غزة
محافظ أسوان: تكليف الجهات المختصة بتطبيق مبادرة رئيس الوزراء خفض الأسعار

محمد عبد الفتاح

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بسرعة التجهيز والإعداد لإطلاق سلسلة من الحملات المكبرة للجان المشتركة بداية من الأسبوع المقبل لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار ، بجانب التفتيش على جودة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة ، سيما حلوى المولد النبوى والأسماك المملحة لضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين  ومتابعة الإلتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بتخفيض الأسعار سيما مبادرة خفض الأسعار  الجارى تطبيقها داخل المجمعات الإستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وشدد المحافظ على مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الأماكن المناسبة لإقامة معارض "أهلاً مدارس" حيث تم إختيار 3 أماكن داخل مدينة أسوان فى حديقة الشجرة ، وحديقة مجلس مدينة أسوان ، ومنطقة حى الصداقة الجديدة ، وهو الذى يتوازى معه إقامتها بالمعارض الدائمة بمختلف المراكز والمدن وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية للحد من جشع بعض التجار وتحقيق التوازن المطلوب والمساهمة فى تلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

خفض الأسعار 

جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان للإجتماع الدورى للجنة الدائمة لضبط أسعار السلع الغذائية والإستهلاكية ، بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد ، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من مديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن ، وغيرها من الأجهزة التنفيذية المعنية.

وشدد الدكتور إسماعيل كمال على أن المحافظة لن تتهاون مع أى إحتكار أو أى حالات مخالفة لاستغلال الظروف الإقتصادية الحالية لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية الرادعة ضد المخالفين ، كما حرص الدكتور إسماعيل كمال على الإستماع لشرح تفصيلى عن الموقف الحالى للأسعار فى الأسواق المحلية ، وتقارير الأجهزة المعنية بشأن توافر السلع الأساسية ، ورصد أى تلاعب بالأسعار .

وتم استعراض نتائج الحملات الرقابية الفترة الماضية وخططها خلال الفترة المقبلة ، علاوة على إستعراض تقرير لجنة تسعير السلع الأساسية بالغرفة التجارية تنفيذاً لمبادرة " خفض الأسعار " لمجموعة من السلع الأساسية والإستهلاكية التى تشهد إقبالاً كبيراً ومنها منتجات السكر 1 كجم بسعر 28 جنيه ، والأزر سعة 1 كجم رفيع وعريض فاخر بسعر 22 و 25 جنيه ، بالإضافة إلى الزيت سعة 1 لتر بسعر 55 كجم ، والسمنة  750 جرام بسعر 50 جنيه ، و 500 جرام بسعر 30 جنيه الجبن الأبيض 250 جرام بسعر 12 جنيه ، بالإضافة إلى المكرونة 400 و800 جرام بسعر 8 و 15 جنيه ، والشاى 40 جرام بسعر 5 جنيهات ، والفول 500 جرام بسعر 15 جنيه ، وعلبة المربى 350 جرام بسعر 15 جنيه ، وغيرها من السلع والمنتجات الغذائية الأخرى بنسب تخفيض تصل إلى 18 % .

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها.. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

السيارة المسروقة

أكشن في شارع فيصل.. لص يدهس 3 أشخاص وينهي حياة أجنبية أثناء الهروب

تنسيق الجامعات 2025

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق 2025 برقم الجلوس

عروس الجنة

سكتة قلبية مفاجئة تطفئ فرحة أشمون.. رحيل "رحمة" عروس الجنة قبل أيام من زفافها

الحريق

مساحته 600 متر والدفع بـ15سيارة إسعاف.. القصة الكاملة لاندلاع حريق مصنع للأحذية بالخانكة

مصر تمد يد العون لغزة.. قافلة زاد العزة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات

مصر تمد يد العون لغزة.. قافلة زاد العزة تحمل آلاف الأطنان من المساعدات

عشبة مهملة تمنع السرطان وأمراض القلب

طرق طبيعية لنفخ الخدود بدون فيلر.. نتائج مضمونة ومظهر شباب

نشرة المرأة والمنوعات: فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة | خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة

الشرقية توفر مياه باردة وعصائر لعمال النظافة لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة| صور

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل

فيديو "جيسكا وحوت الأوركا" يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

