قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الآثار: لم نطلق أفلاما ترويجية جديدة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. والمتداول لا يمثل الإعلان الرسمي
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.. صور
رئيس البورصة المصرية: خطة لإنشاء سوق متخصص للشركات الناشئة
الأهلي براءة وتغريم الزمالك.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من الدوري
بعد تحرك البرلمان.. كيف يقي قانون العمل الموظفين من درجات الحرارة الشديدة
عشبة مهملة تمنع السرطان وأمراض القلب
بوليتيكو: أزمة داخلية في الاتحاد الأوروبي بسبب الموقف من إسرائيل
خلافات حادة داخل جيش الاحتلال .. صراع قوى بين وزير الحرب ورئيس أركانه ..ومظاهرات كبرى خلال الأيام المقبلة رفضا للتوسع في حرب غزة
رئيس البورصة المصرية: البرنامج الاقتصادي للدولة يعزز ثقة المستثمرين في سوق المال
جهود مصرية مكثفة واتصالات مع جميع الأطراف لتجاوز الخلافات والتوصل لهدنة بقطاع غزة
القاهرة الإخبارية: جهود مصرية مكثفة لتجاوز الخلافات والتوصل لهدنة بغزة
القاهرة الإخبارية: وصول وفد حماس إلى مصر للتشاور حول وقف إطلاق النار في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان .. استهداف 6708منازل بمبادرة سكن كريم

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد عبد الفتاح

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومى " سكن كريم " ، والذى يستهدف 6708 منزل ما بين رفع كفاءة وإحلال منها 3321 منزل بمركز ومدينة كوم أمبو حيث تم نهو التصميمات الفنية والهندسية للبدء فى تطوير 107 بيت داخل 4 قرى بكوم أمبو خلال الفترة الحالية بالتعاون مع شركة إعمار مصر والوزارات والجهات المختصة ، بالإضافة إلى 2397 منزل فى مركز ومدينة نصر النوبة ، و 990 منزل بمركز ومدينة إدفو ، وتم الحصر الدقيق لهذه المنازل بشفافية كاملة .

ويأتى ذلك فى ظل الخطوات السريعة والإيجابية لتحويل مبادرة " سكن كريم من أجل حياة كريمة " لواقع ملموس لتوفير السكن اللائق بالقرى المستهدفة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس  الجمهورية " حياة كريمة " فى مرحلتها الأولى ، وبمتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

وأثناء الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ  ، والدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير ، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية ، فضلاً عن المهندسة أمل صبرى ، وأحمد يونس مديرى تنمية الموارد بالمؤسسة ، والمهندس سامح هيبة إستشارى شركة إعمار ، والدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير بأسوان  .

سكن كريم

قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره وتقديره لمؤسسة مصر الخير برعاية كريمة من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء لمساندتها الجادة للجهود الحكومية بما يساهم فى تلبية المطالب الجماهيرية ، وخاصة دعم الأسر الأكثر إحتياجاً من خلال توفير سكن كريم .

أوضح بأنه وفقاً للتنسيق مع مؤسسة مصر الخير نعمل على تطبيق المعايير الإجتماعية والهندسية على الأسر المستهدفة ، ويتم تحديد التدخل الأمثل للمنزل إنشائياً سواء بالترميم أو التسقيف أو إعادة بناء المنزل وينفذ التدخل وفقاً للإشتراطات الهندسية المعتمدة بهدف تحسين بيئة السكن للأسر المستهدفة ، فضلاً عن الإهتمام بالأنشطة الإقتصادية لتوفير مصدر دخل للمقيمين بهذه المناطق .

وأشار إسماعيل كمال إلى أنه تم الإتفاق المبدئى على رفع كفاءة 500 بيت آخر سيتم إختيارهم داخل مختلف المدن والمراكز ، على أن يتم بالتوازى إختيار وتخصيص موقع لإقامة نموذج سكنى وفقاً لطراز معمارى متميز ، على أن يضم هذا النموذج حرف صغيرة وخدمات متنوعة ليتم تعميمه على باقى محافظات الجمهورية .

وأكد أن الهدف الآسمى الذى تسعى كافة أجهزة الدولة بشكل متناغم لتنفيذه هو تنمية الإنسان ، وهو ما يتم تطبيقه من خلال " سكن كريم " ، ليكون بمثابة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة على الوجه الأكمل .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها.. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

السيارة المسروقة

أكشن في شارع فيصل.. لص يدهس 3 أشخاص وينهي حياة أجنبية أثناء الهروب

تنسيق الجامعات 2025

متاحة الآن .. احصل على نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق 2025 برقم الجلوس

ترشيحاتنا

احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة

وزير التعليم: الأنشطة الرياضية مهمة في المدارس.. ونهتم برعاية الموهوبين

بنك تجارى

قرار جديد من البنك التجاري الدولي.. تفاصيل

مؤسسة زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة بعنوان دور الاكتشافات الأثرية في صناعة السياحة الثقافية

بالصور

عشبة مهملة تمنع السرطان وأمراض القلب

القلب
القلب
القلب

طرق طبيعية لنفخ الخدود بدون فيلر.. نتائج مضمونة ومظهر شباب

طرق طبيعية لنفخ الخدود لمظهر أكثر شبابا
طرق طبيعية لنفخ الخدود لمظهر أكثر شبابا
طرق طبيعية لنفخ الخدود لمظهر أكثر شبابا

نشرة المرأة والمنوعات: فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة | خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الشرقية توفر مياه باردة وعصائر لعمال النظافة لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة| صور

توزيع مياه
توزيع مياه
توزيع مياه

فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد