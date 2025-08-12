أسوان .. استهداف 6708منازل بمبادرة سكن كريم

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومى " سكن كريم " ، والذى يستهدف 6708 منزل ما بين رفع كفاءة وإحلال منها 3321 منزل بمركز ومدينة كوم أمبو حيث تم نهو التصميمات الفنية والهندسية للبدء فى تطوير 107 بيت داخل 4 قرى بكوم أمبو خلال الفترة الحالية بالتعاون مع شركة إعمار مصر والوزارات والجهات المختصة ، بالإضافة إلى 2397 منزل فى مركز ومدينة نصر النوبة ، و 990 منزل بمركز ومدينة إدفو ، وتم الحصر الدقيق لهذه المنازل بشفافية كاملة .

ويأتى ذلك فى ظل الخطوات السريعة والإيجابية لتحويل مبادرة " سكن كريم من أجل حياة كريمة " لواقع ملموس لتوفير السكن اللائق بالقرى المستهدفة بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة " فى مرحلتها الأولى ، وبمتابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى .

وأثناء الإجتماع الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير ، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية ، فضلاً عن المهندسة أمل صبرى ، وأحمد يونس مديرى تنمية الموارد بالمؤسسة ، والمهندس سامح هيبة إستشارى شركة إعمار ، والدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير بأسوان .

سكن كريم

قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره وتقديره لمؤسسة مصر الخير برعاية كريمة من الدكتور على جمعة رئيس مجلس الأمناء لمساندتها الجادة للجهود الحكومية بما يساهم فى تلبية المطالب الجماهيرية ، وخاصة دعم الأسر الأكثر إحتياجاً من خلال توفير سكن كريم .

أوضح بأنه وفقاً للتنسيق مع مؤسسة مصر الخير نعمل على تطبيق المعايير الإجتماعية والهندسية على الأسر المستهدفة ، ويتم تحديد التدخل الأمثل للمنزل إنشائياً سواء بالترميم أو التسقيف أو إعادة بناء المنزل وينفذ التدخل وفقاً للإشتراطات الهندسية المعتمدة بهدف تحسين بيئة السكن للأسر المستهدفة ، فضلاً عن الإهتمام بالأنشطة الإقتصادية لتوفير مصدر دخل للمقيمين بهذه المناطق .

وأشار إسماعيل كمال إلى أنه تم الإتفاق المبدئى على رفع كفاءة 500 بيت آخر سيتم إختيارهم داخل مختلف المدن والمراكز ، على أن يتم بالتوازى إختيار وتخصيص موقع لإقامة نموذج سكنى وفقاً لطراز معمارى متميز ، على أن يضم هذا النموذج حرف صغيرة وخدمات متنوعة ليتم تعميمه على باقى محافظات الجمهورية .

وأكد أن الهدف الآسمى الذى تسعى كافة أجهزة الدولة بشكل متناغم لتنفيذه هو تنمية الإنسان ، وهو ما يتم تطبيقه من خلال " سكن كريم " ، ليكون بمثابة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة على الوجه الأكمل .