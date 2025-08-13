قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث الحكومة: جاري صياغة خطة تطوير الإعلام لعرضها على الرئيس السيسي
ترامب: روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تنهِ الحرب بحلول الجمعة
نقل الفنانة حياة الفهد إلى المستشفى بسبب وعكة صحية
أحمد موسى: نصف ساعة على الهواء أوجعت إسرائيل وكشفت علاقتها بالإخوان
في لفتة إنسانية.. رئيس مدينة بنها يوزع زجاجات مياه باردة على عمال النظافة بالشارع
محافظ أسوان: نسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات
الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى إمعان في الإبادة ومعاداة السلام
أقصى حمولة في تاريخ الشبكة.. استهلاك الكهرباء يرتفع إلى 39800 ميجاوات
أحمد موسى يكشف عن علاقة الإخوان بإسرائيل
رئيس جامعة الغردقة: نسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة
خبير أممي: مصر لا تملك رفاهية الاستغناء عن قطرة مياه.. وأمنها المائي خط أحمر
"صدى البلد" يكشف حقيقة طلب محمد الشناوي الرحيل عن الأهلي
محافظات

محافظ أسوان: نسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

عقدت اللجنة العليا للسياحة، اجتماعها الدورى برئاسة اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لاستعراض الأفكار والمقترحات ومواجهة أبرز التحديات الهادفة للظهور بالشكل المشرف الذى يليق بالمكانة التاريخية لعروس المشاتي.

وأثناء الاجتماع الذي حضره اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ، فضلاً عن ممثلي الكيانات السياحية ومديري ومسئولي الجهات التنفيذية المختصة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال، أننا نسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات لما يمثله من أهمية كبرى لحركة السياحة الوافدة لزهرة الجنوب، وأيضاً مواطني المحافظة حيث تم إنجاز الأعمال بالحارة اليسرى التى يوجد بها مرافق عديدة فى وقت قياسى بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وسيتم إنجاز الأعمال فى الحارة اليمنى بشكل أسرع، وسيتم إدارة هذا الطريق الحيوي بشكل مختلف إذ سيتم منع حركة سيارات النقل والنقل الثقيل عليه، وسيتم تحويلهم للطريق البديل للسادات، مع تخصيص أماكن أمام البازارات السياحية كمواقف لانتظار الحافلات لمنع أي تكدس بالطريق.

الحركة السياحية

ولفت إلى أنه فى إطار الجهود الجارية للنهوض بالقطاع السياحى وجذب المزيد من الحركة السياحية جارى العمل فى رفع كفاءة وتطوير طريق إدفو / مرسى علم بطول 10 كم ، وخلال أشهر قليلة سيتم الانتهاء منه.

كما يتم الإعداد لإقامة منطقة لوجستية متكاملة بمدينة أبو سمبل السياحية، وإزدواج طريق أسوان / أبو سمبل البرى ، فضلاً عن أنه سيتم التنسيق مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل لمعالجة ورصف الوصلة فى المسافة من توشكى إلى أبو سمبل.

وأشار إسماعيل كمال، إلى أنه بالتوازي مع ذلك تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة الرائدة في مجال إدارة وتسويق المراكز والمشروعات التجارية والسياحية لإدارة سلسلة المطاعم والبازارات بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد من خلال الاستعانة فيه بالبرندات العالمية عند تشغيله.

وتقوم غرفة شركات السياحة بإدراجه ضمن البرنامج السياحى للأفواج الزائرة، وفي نفس الوقت ووفقاً لبروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة ستقوم فرق الفنون الشعبية بتقديم عروضها على مسرح فوزى فوزى الصيفى بكورنيش النيل فى الفترة المسائية وسيتم دعوة الأفواج السياحية لحضور هذه العروض بتذاكر مخفضة.

وأوضح بأنه تم التنسيق أيضاً مع اللواء عبد الله عبد الهادى مدير الأمن لمواصلة تأمين الأفواج السياحية الزائرة فى مختلف المواقع والمزارات السياحية والأثرية ، وأيضاً بالفنادق العائمة والثابتة تأكيداً لحالة الأمان والإستقرار الذى تتمتع به أرض الذهب فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لماذا البيض المسلوق ضرورى في وجبة الإفطار؟

أخبار السيارات| السيارة الأكثر عرضة للسرقة.. ومرسيدس تحذر من انهيار الصناعة الأوروبية

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

تجربة فريدة لعشاق القهوة.. ماكينة إسبرسو من محرك دراجة نارية حقيقي «BMW R 18»

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

