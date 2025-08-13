محافظ أسوان: نسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات

عقدت اللجنة العليا للسياحة، اجتماعها الدورى برئاسة اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لاستعراض الأفكار والمقترحات ومواجهة أبرز التحديات الهادفة للظهور بالشكل المشرف الذى يليق بالمكانة التاريخية لعروس المشاتي.

وأثناء الاجتماع الذي حضره اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، واللواء ياسر عبد الشافي معاون المحافظ، فضلاً عن ممثلي الكيانات السياحية ومديري ومسئولي الجهات التنفيذية المختصة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال، أننا نسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات لما يمثله من أهمية كبرى لحركة السياحة الوافدة لزهرة الجنوب، وأيضاً مواطني المحافظة حيث تم إنجاز الأعمال بالحارة اليسرى التى يوجد بها مرافق عديدة فى وقت قياسى بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وسيتم إنجاز الأعمال فى الحارة اليمنى بشكل أسرع، وسيتم إدارة هذا الطريق الحيوي بشكل مختلف إذ سيتم منع حركة سيارات النقل والنقل الثقيل عليه، وسيتم تحويلهم للطريق البديل للسادات، مع تخصيص أماكن أمام البازارات السياحية كمواقف لانتظار الحافلات لمنع أي تكدس بالطريق.

الحركة السياحية

ولفت إلى أنه فى إطار الجهود الجارية للنهوض بالقطاع السياحى وجذب المزيد من الحركة السياحية جارى العمل فى رفع كفاءة وتطوير طريق إدفو / مرسى علم بطول 10 كم ، وخلال أشهر قليلة سيتم الانتهاء منه.

كما يتم الإعداد لإقامة منطقة لوجستية متكاملة بمدينة أبو سمبل السياحية، وإزدواج طريق أسوان / أبو سمبل البرى ، فضلاً عن أنه سيتم التنسيق مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل لمعالجة ورصف الوصلة فى المسافة من توشكى إلى أبو سمبل.

وأشار إسماعيل كمال، إلى أنه بالتوازي مع ذلك تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة الرائدة في مجال إدارة وتسويق المراكز والمشروعات التجارية والسياحية لإدارة سلسلة المطاعم والبازارات بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد من خلال الاستعانة فيه بالبرندات العالمية عند تشغيله.

وتقوم غرفة شركات السياحة بإدراجه ضمن البرنامج السياحى للأفواج الزائرة، وفي نفس الوقت ووفقاً لبروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة ستقوم فرق الفنون الشعبية بتقديم عروضها على مسرح فوزى فوزى الصيفى بكورنيش النيل فى الفترة المسائية وسيتم دعوة الأفواج السياحية لحضور هذه العروض بتذاكر مخفضة.

وأوضح بأنه تم التنسيق أيضاً مع اللواء عبد الله عبد الهادى مدير الأمن لمواصلة تأمين الأفواج السياحية الزائرة فى مختلف المواقع والمزارات السياحية والأثرية ، وأيضاً بالفنادق العائمة والثابتة تأكيداً لحالة الأمان والإستقرار الذى تتمتع به أرض الذهب فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.