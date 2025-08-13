قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان يشدد لسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بمشروع توسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد

محمد عبد الفتاح

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالإسراع بأعمال الكشط لطبقة الأسفلت بكورنيش النيل الجديد ، ليعقبه تنفيذ أعمال الرصف خلال أغسطس الحالى ، على أن يتم بالتوازى تنفيذ نهو الجزيرة الوسطى ووضع أحواض الزرع ليصبح الطريق حارتين كل منها بعرض 8 متر .من أجل الاستعداد للعام الدراسى الجديد وتأمين حركة سير السيارات الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس .

وشدد على أهمية إستكمال المسافات المتبقية بمشروع توسعة وتطوير كورنيش النيل الجديد ، وذلك بطول 9 كم بداية من موقف الأقاليم وصولاً إلى كوبرى أسوان الملجم شمالاً ، وبتكلفة تصل إلى 339 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 89 % ، على أن يتواكب مع ذلك الإنتهاء من باقى الحوائط الساندة بعدد 17 قطاع بمسافة 3.6 كم من طول الطريق ، وأماكن البرجولات ، والجارى تركيبها بمسافة 100 متر لكل برجولة .

جهود متنوعة

مع تنفيذ ممشى للدراجات ضمن الألعاب الترفيهية ، وتركيب كريتال للأسوار وبازلت وكابلات وأعمدة كهرباء ديكورية وبردورات جرانيت وخرسانة مطبوعة وأنترلوك .. جاء ذلك أثناء تفقد محافظ أسوان للمشروع برفقه اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والقيادات التنفيذية بشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والمراسى وجهاز التعمير .

فيما قدم أهالى قرى أبو الريش قبلى شكرهم للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تقديراً لتدخله السريع وتفاعله المباشر مع مطالبهم ووضع الحلول الفورية لمشاكلهم وشكواهم ، والتى تمثلت فى حل مشكلة ضعف مياه الشرب عن المنطقة .

جاء ذلك أثناء تفقد محافظ أسوان لمحطة مياه أبو الريش قبلى بالشيخ على للوقوف ميدانياً على الجهود التى قامت بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى خلال الأيام الماضية من خلال تنفيذ خط مياه قطر 6 بوصة ( طوارئ ) الممتد من خط مياه المراسى قطر 9 بوصة حيث يتم إستخدامه في حالة الطوارئ لتغذية المحطة في حالة توقف المآخذ بسبب بعض الحشائش النيلية مما يساهم فى عدم توقف المحطة وضمان الإستدامة والإستمرارية لتشغيلها بشكل منتظم .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

