ذات.. قصة مسلسل انتقل من صفحات صنع الله إبراهيم إلى شاشة الدراما
متحدث الحكومة: جاري صياغة خطة تطوير الإعلام لعرضها على الرئيس السيسي
ترامب: روسيا ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تنهِ الحرب بحلول الجمعة
نقل الفنانة حياة الفهد إلى المستشفى بسبب وعكة صحية
أحمد موسى: نصف ساعة على الهواء أوجعت إسرائيل وكشفت علاقتها بالإخوان
في لفتة إنسانية.. رئيس مدينة بنها يوزع زجاجات مياه باردة على عمال النظافة بالشارع
محافظ أسوان: نسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات
الخارجية الفلسطينية: تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى إمعان في الإبادة ومعاداة السلام
أقصى حمولة في تاريخ الشبكة.. استهلاك الكهرباء يرتفع إلى 39800 ميجاوات
أحمد موسى يكشف عن علاقة الإخوان بإسرائيل
رئيس جامعة الغردقة: نسعى دائمًا لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة
خبير أممي: مصر لا تملك رفاهية الاستغناء عن قطرة مياه.. وأمنها المائي خط أحمر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات العلاجية للسائحين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بأسوان

محمد عبد الفتاح

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أن المنظومة الجديدة شهدت تحويل الصروح الطبية من المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية إلى بانوراما جمالية متكاملة لتقديم الخدمات العلاجية بشكل راقى وفقاً للمواصفات العالمية.

ويأتى ذلك فى ظل النقلة الكبرى التى حققتها منظومة التأمين الصحى الشامل فور التشغيل الرسمى لها بداية يوليو الماضى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

وأشار المحافظ بأنه فى إطار الجهود المبذولة للإرتقاء بالخدمات المقدمة للسائحين الزائرين لعروس المشاتى فقد تم التوجيه لتوقيع بروتوكول تعاون فى إطار قانونى بين فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية وغرفة الشركات السياحية ووكلاء السفر ونقابة المرشدين السياحيين.

التأمين الصحى

بهدف توفير الخدمات الطبية والعلاجية للسائح داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة للإستفادة بالمزايا والخدمة العالية التى يتم تقديمها بشكل نموذجى ، على أن يتم بالتوازى التنسيق مع الشركة المصرية للإتصالات لتخصيص خط ساخن يمكن من خلال التواصل الفورى للمنشآت السياحية من الفنادق العائمة والثابتة بالمنشآت الصحية لتلقى أى سائح للرعاية الصحية المتميزة فى حالة أى طوارئ ليكون ذلك من وسائل الجذب للسائحين.

ووجه الدكتور إسماعيل كمال بقيام السكرتير العام المساعد اللواء ماهر هاشم بعقد إجتماع تنسيقى بين الجهات المختصة بفرع الرعاية الصحية  والإسعاف ونقابة المرشدين وغرفة شركات السياحة وممثلى الفنادق للإتفاق على بنود بروتوكول التعاون.

على أن يتم فى نفس الوقت وضع خطة للإخلاء للتعامل مع أى حوادث طارئة ، وخاصة المرورية بحيث يتم التأكيد على توجيه أى حالات إلى المستشفيات التابعة للرعاية الصحية لما تمتلكه من مقومات وإمكانيات عالية فى الخدمات الطبية ، وللظهور المشرف أمام السائحين لتلقى الخدمة على أكمل وجه.

فيما أكد الدكتور إسماعيل كمال على أننا نسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة طريق السادات لما يمثله من أهمية كبرى لحركة السياحة الوافدة لزهرة الجنوب.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

