محافظ أسوان: إيقاف النشاط الملاحي بنهر النيل وبحيرة ناصر لسوء الأحوال الجوية.. شاهد

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان استعداد المحافظة لأى تداعيات بشأن هبوب عاصفة ترابية شديدة.

وأصدر المحافظ قراراً ببدء إيقاف النشاط الملاحى بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر نظراً لإحتمالية سوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح المحملة بالرمال والأتربة، ما يؤدى إلى ضعف الرؤية الأفقية ، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الرعدية علي مناطق متفرقة، وخاصة شمال المحافظة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ، وذلك بناء على تقرير هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح مدير فرع هيئة النقل النهرى بأسوان المهندس بحرى سامى البربرى أنه تم التنبيه على كافة الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على اختلاف أنواعها، بإيقاف النشاط الملاحى بصفة مؤقتة ، لحين تحسن الأحوال الجوية ، وهدوء سرعة الرياح ونقاء الشوائب والأتربة العالقة وزيادة مدى الرؤية الأفقية، مع حظر المغادرة من المراسى والإبحار بصفة قطعية.

وأشار إلى أنه تم التشديد على جميع العائمات النهرية التى أبحرت بالفعل داخل مجرى نهر النيل قبل رسوها بإنارة كامل الأنوار الملاحية والسطح المشمس وأنوار الجانبين، مع إتباع كافة التعليمات الأساسية للإبحار والأمن ، وعدم الرعونة وزيادة السرعة.

الأحوال الجوية

كما أنه على الجميع فى حالة أى طوارئ إن وجدت سرعة الإبلاغ بأى وسيلة اتصال بما فيها جهاز المناداة اللاسلكى لتحقيق استجابة وتفاعل فورى وسريع مع الموقف إن وجد.

وأضاف البربرى أنه يتوازى مع ذلك ضرورة التزام جميع العائمات النهرية المتراكية تأمين إشغال وأعمال الرباط ومراجعتها وتأمين محتويات السطح المشمس ، وإنزال التندات العلوية بالمسطح المشمس .

