موجة حر قياسية وأمطار رعدية تضرب مناطق في مصر

نشرت هيئة الأرصاد الجوية صورًا حديثة من الأقمار الصناعية، كشفت عن تكوّن خلية رعدية قرب الحدود الجنوبية الشرقية لمصر، يصاحبها نشاط رياح هابطة وسقوط أمطار رعدية.

طقس اليوم.. الأرصاد الجوية تكشف ذروة الموجة الحارة وموعد انكسارها الحرارة تتجاوز الـ41 وسقوط أمطار.. الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم

أمطار وسيول تضرب سيناء وجنوب الصعيد

أوضحت الأرصاد أن الخلايا الرعدية الممطرة لا تزال تتكاثر فوق مناطق من وسط وجنوب سيناء، مصحوبة بأمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول، مع استمرار تكوّن السحب الركامية شرق محافظة أسوان.

رياح مثيرة للرمال تؤثر على الرؤية

وأكدت الهيئة أن الرياح الهابطة من السحب الرعدية ستتسبب في إثارة الرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق المتأثرة.

حرارة غير مسبوقة تضرب أسوان

وسط الموجة شديدة الحرارة التي تجتاح البلاد، سجلت مدينة أسوان درجة حرارة قياسية بلغت 48 درجة مئوية في الظل، في واحدة من أعلى القراءات خلال هذا الصيف.

حالة الطقس اليوم الخميس: أجواء شديدة الحرارة نهارًا وليلاً

يتواصل الطقس شديد الحرارة الرطب على معظم أنحاء البلاد، حيث يكون الطقس حارًا رطبًا حتى خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 42 (محسوسة 44)

السواحل الشمالية: 35 (محسوسة 38)

جنوب سيناء: 45 (محسوسة 47)

شمال الصعيد: 43 (محسوسة 45)

جنوب الصعيد: 49 (محسوسة 49)

اضطراب في الملاحة البحرية بخليج السويس

كما حذّرت الأرصاد من اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/ساعة وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار.

نصيحة الأرصاد للمواطنين:

تجنّب التعرض المباشر للشمس خلال فترات الظهيرة

الحذر أثناء القيادة في المناطق المتأثرة بالرياح المثيرة للرمال

متابعة النشرات الجوية أولًا بأول