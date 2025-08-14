قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
" الوزراء" يستعرض أبرز الفرص المتاحة لمصر في مجال إعادة تدوير النفايات الإلكترونية
استثمارات صينية بمليار دولار.. إنشاء مصانع ضخمة لإطارات السيارات
أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 14 أغسطس 2025|فيديو
قرار عاجل ضد سيدتين أجنبيتين تقودان شبكة للأعمال المنافية للآداب بالقاهرة الجديدة
هيئة الدواء المصرية تعزز شراكتها مع ناميبيا لتطوير قطاع الأدوية.. و«الغمراوي» يؤكد: ملتزمون بالريادة
عمر الشقي بقي ..كمال أبو رية لـ "سائق كبير السن اصطدم به" : المسامح كريم
مصادر عبرية : إرسال 100 ألف أمر استدعاء لعملية احتلال غزة
«فيتش» : تقدم ملحوظ بشأن إنجازات مصر في صناعة الأدوية والمؤشرات الصحية
أول تعليق من إيران على تصريحات نتنياهو بشأن إسرائيل الكبرى
بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه .. غدا صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أغسطس
علي جمعة: الخطر الحقيقي يكمن في التلاعب بالألفاظ لا في انتشار الذنوب فقط
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025 |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موجة حر قياسية وأمطار رعدية تضرب مناطق في مصر

منار عبد العظيم

نشرت هيئة الأرصاد الجوية صورًا حديثة من الأقمار الصناعية، كشفت عن تكوّن خلية رعدية قرب الحدود الجنوبية الشرقية لمصر، يصاحبها نشاط رياح هابطة وسقوط أمطار رعدية.

أمطار وسيول تضرب سيناء وجنوب الصعيد
أوضحت الأرصاد أن الخلايا الرعدية الممطرة لا تزال تتكاثر فوق مناطق من وسط وجنوب سيناء، مصحوبة بأمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول، مع استمرار تكوّن السحب الركامية شرق محافظة أسوان.

رياح مثيرة للرمال تؤثر على الرؤية
وأكدت الهيئة أن الرياح الهابطة من السحب الرعدية ستتسبب في إثارة الرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في المناطق المتأثرة.

حرارة غير مسبوقة تضرب أسوان
وسط الموجة شديدة الحرارة التي تجتاح البلاد، سجلت مدينة أسوان درجة حرارة قياسية بلغت 48 درجة مئوية في الظل، في واحدة من أعلى القراءات خلال هذا الصيف.

حالة الطقس اليوم الخميس: أجواء شديدة الحرارة نهارًا وليلاً
يتواصل الطقس شديد الحرارة الرطب على معظم أنحاء البلاد، حيث يكون الطقس حارًا رطبًا حتى خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 42 (محسوسة 44)

السواحل الشمالية: 35 (محسوسة 38)

جنوب سيناء: 45 (محسوسة 47)

شمال الصعيد: 43 (محسوسة 45)

جنوب الصعيد: 49 (محسوسة 49)

اضطراب في الملاحة البحرية بخليج السويس
كما حذّرت الأرصاد من اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/ساعة وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار.

نصيحة الأرصاد للمواطنين:

تجنّب التعرض المباشر للشمس خلال فترات الظهيرة

الحذر أثناء القيادة في المناطق المتأثرة بالرياح المثيرة للرمال

متابعة النشرات الجوية أولًا بأول

