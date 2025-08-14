ذروتها اليوم.. درجة الحرارة 42 في الظل.. ومحافظ أسوان يعلن حالة الطوارئ

يهتم المواطنين اليوم بمعرفة أخبار الطقس، خاصة بعد الموجة شديدة الحرارة التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، خاصة فى المحافظات الداخلية وجنوب الصعيد، التي تشهد حالة مسبوقة من الارتفاع، حيث أن اليوم الخميس هو ذروة ارتفاعات تلك الموجة.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هو ذروة الموجة شديدة الحرارة فى أغلب محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية فى هذا الوقت من العام من خمس إلى ست درجات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي"، أن العظمي نهارا على القاهرة الكبري تصل من 41 إلى 42 درجة مئوية فى الظل، و48 إلى 49 درجة فى محافظات الأقصر وأسوان، إلى جانب إرتفاع نسب الرطوبة، والتي تجعل درجة الحرارة المحسوسة أعلي بدرجتين إلي أربع درجات.

وتابعت أن الأجواء شديدة الحرارة رطبة فى أغلب محافظات الجمهورية، ومع غياب أشعة الشمس فى فترة الليل هناك انخفاض فى درجة الحرارة، والأجواء ما بين المائلة للحرارة إلى حارة رطبة.

وأشارت إلى أنه بداية من غدا الجمعة تنخفض قيم درجات الحراة عن المعدل من ثلاث إلى أربع درجات، وتصل العظمي إلى 38 إلى 39، ولكن تظل الموجة مستمرة وتنكسر يوم السبت القادم، وتصل القاهرة إلى 35 إلى 36 درجة مئوية.

وأكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن المحافظة تشهد طقسًا شديد الحرارة تجاوز 48 درجة مئوية، إلى جانب عاصفة ترابية بدأت جنوبًا وامتدت لتشمل مناطق على مجرى نهر النيل، ما استدعى تفعيل خطة طوارئ شاملة لحماية المواطنين والمنشآت.

إجراءات عاجلة: وقف العمل الميداني ورفع جاهزية المستشفيات



أوضح محافظ أسوان في مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز" أن الأجهزة التنفيذية اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية، تضمنت وقف الأعمال الميدانية للعمال والمزارعين من الساعة الثانية حتى الرابعة عصرًا، إلى جانب رفع درجة الطوارئ في المستشفيات والمراكز الطبية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

ضبابية في الرؤية وإجراءات مرورية صارمة



أشار كمال إلى أن العاصفة تسببت في انخفاض الرؤية الأفقية ببعض المناطق، مؤكدًا توجيه إدارة المرور بإغلاق الطرق التي تقل فيها الرؤية عن 5 أمتار، حفاظًا على سلامة المواطنين، مع استمرار السيطرة الكاملة على حركة الطرق حتى الآن.

تأمين النقل النهري والجوي خلال الأحوال الجوية



وفيما يخص النقل النهري، تم توجيه العبارات السياحية و"الكروز" إلى الرسو الفوري لحين تحسن الأحوال الجوية. أما مطارا أسوان وأبو سمبل، فاستمرا في العمل مع إدخال تعديلات طفيفة على مسارات الهبوط، لتأمين حركة الطيران.

متابعة مستمرة وتوقعات بانفراج قريب



أكد محافظ أسوان أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات تتابع على مدار الساعة جميع البلاغات الطارئة بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، متوقعًا انقشاع العاصفة خلال ساعات، وانخفاض درجات الحرارة بدءًا من السبت المقبل.

السياحة مستمرة وإجراءات لحماية الزوار



طمأن كمال المواطنين والسياح بأن الموسم الصيفي السياحي في أسوان يسير بشكل جيد، مع نسب إشغال تتراوح بين 50 و60%، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية والبرامج الترفيهية على العائمات تضمن سلامة الزوار في ظل الظروف الجوية الاستثنائية.