الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. وهذا موعد الإنكسار

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هو ذروة الموجة شديدة الحرارة فى أغلب محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية فى هذا الوقت من العام من خمس إلى ست درجات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولي"، أن العظمي نهارا على القاهرة الكبري تصل من 41 إلى 42 درجة مئوية فى الظل، و48 إلى 49 درجة فى محافظات الأقصر وأسوان، إلى جانب إرتفاع نسب الرطوبة، والتي تجعل درجة الحرارة المحسوسة أعلي بدرجتين إلي أربع درجات.

وتابعت أن الأجواء شديدة الحرارة رطبة فى أغلب محافظات الجمهورية، ومع غياب أشعة الشمس فى فترة الليل هناك إنخفاض فى درجة الحرارة، والأجواء ما بين المائلة للحرارة إلى حارة رطبة.

وأشارت إلى أنه بداية من غدا الجمعة تنخفض قيم درجات الحراة عن المعدل من ثلاث إلى أربع درجات، وتصل العظمي إلى 38 إلى 39، ولكن تظل الموجة مستمرة وتنكسر يوم السبت القادم، وتصل القاهرة إلى 35 إلى 36 درجة مئوية.