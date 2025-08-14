قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

ذروة الموجة .. الأرصاد: احذروا درجات الحرارة اليوم تقترب من 50 درجة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، الخميس، يشهد استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الانحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية.

استمرار الموجة شديدة الحرارة 

خلال ساعات الليل، يكون الطقس أيضا حار رطب  خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر أيضا.

شهد الطقس اليوم، في ساعات الصباح الباكر، نشاط شبورة مائية على بعض الطرق القريبة من سواحل البلاد ومدن القناة.

تشهد حركة الملاحة البحرية خلال الطقس اليوم، اضطراب في الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرايح تصل إلى 60 كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة اليوم في مصر

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 42 للعظمى والمحسوسة 44 درجة
السواحل الشمالية 35 للعظمى والمحسوسة 38 درجة
جنوب سيناء 45 للعظمى والمحسوسة  47 درجة
شمال الصعيد 43 للعظمى والمحسوسة 45 درجة
جنوب الصعيد 49 للعظمى والمحسوسة 49 درجة 

شهد الطقس في ساعة متأخرة من الليل، تكون خلية رعدية بالقرب من حدودنا الجنوبية الشرقية، صاحبها سقوط الأمطار ونشاط للرياح الهابطة من أسفل السحب الرعدية.

خلايا رعدية في بعض المحافظات

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه مع استمرار المتابعة للحالة الجوية على سيناء ووسط وجنوب الصعيد، أظهرت أخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر الخلايا الرعدية الممطرة على مناطق من وسط وجنوب سيناء يصاحبها سقوط الأمطار التى تصل إلى حد السيول.

كما يستمر تكاثر السحب الركامية الممطرة شرق محافظة أسوان ومن المتوقع ان تتقدم  بإتجاة مناطق من محافظة أسوان مع تقدم الوقت.

كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

أشارت هيئة الأرصاد الجوية، أنه فى ظل الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد، فقد سجلت مدينة أسوان أمس درجة حرارة عظمى فى الظل ٤٨ درجة مئوية.

الطقس اليوم هيئة الأرصاد درجات الحرارة

