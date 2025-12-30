قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم.. أجواء مائلة للدفء نهارا وأمطار خفيفة ببعض المناطق
اليوم.. النطق بالحكم في قضية اتهام رمضان صبحي و3 آخرين بالتزوير
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30-12-2025 والقنوات الناقلة
انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 30-12-2025
اليوم .. امتحان عملي في مادة البرمجة لطلاب أولى ثانوي بـ8 محافظات
بها 100 مواطن.. الاحتلال يثبت إخلاء 13 شقة لصالح المستعمرين بالقدس
من يؤخر صلاة الفجر بسبب البرد.. الإفتاء تحذره من 5 مصائب فورية
الزمالك يرفض عودته.. كواليس جديدة في أزمة أحمد حمدي مع الأبيض
البرازيل والنرويج.. وديات قوية للفراعنة استعدادًا لكأس العالم 2026
وزارة النقل: محور الفشن الحر ببني سويف نقلة نوعية لربط محاور الصعيد| صور
قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

شقيق سامح تركي الأكبر يكشف لـ«صدى البلد» في تصريحات خاصة: شقيقي نموذج للأخلاق والشهامة وأب لثلاثة أطفال

سامح تركي
سامح تركي
أحمد العيسوي

في صباح هادئ لم يكن يوحي بكارثة، تحولت ترعة المريوطية بمنطقة البدرشين إلى مسرح لمأساة إنسانية هزّت قلوب الأهالي. حادث غرق سيارة ميكروباص في مياه الترعة أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص، لكن وسط الألم والحزن، برز اسم الشاب «سامح» كعنوان للشهامة والتضحية، بعد محاولته البطولية إنقاذ ركاب السيارة قبل أن يلقى حتفه معهم، وفق ما أكده شهود العيان في محضر الشرطة.

تفاصيل الحادث.. لحظات رعب في ثوانٍ
بحسب روايات شهود العيان، فقدت سيارة ميكروباص توازنها وسقطت بشكل مفاجئ في مياه ترعة المريوطية. هرع المارة لمحاولة المساعدة، لكن سرعة التيار وصعوبة الرؤية أعاقت عمليات الإنقاذ. وفي تلك اللحظات الحرجة، لم يتردد الشاب سامح في القفز إلى المياه، محاولًا إنقاذ من بداخل السيارة، غير عابئ بخطورة الموقف أو بحياته الشخصية.

سامح.. شهامة فطرية لا تعرف التردد
تحدث الشقيق محمد تركي، الأكبر للراحل سامح، بحزن ممزوج بالفخر عن أخيه، مؤكدًا أنه كان مثالًا للأخلاق والاحترام. وقال: «سامح كان فطريًا معنا قبل ما يمشي الصبح، غاية في الاحترام، وبيعاملنا أحسن معاملة». وأضاف أن ما فعله سامح لم يكن تصرفًا عابرًا أو وليد لحظة، بل امتدادًا لطبيعته الإنسانية، موضحًا: «دي مش أول مرة، سامح قبل كده أكتر من مرة يشوف موقف زي ده وينزل ينقذ الناس عادي، ربنا يرحمه ويصبرنا».

سيرة حياة قصيرة وقيم كبيرة
أكد الشقيق الأكبر أن سامح كان شابًا ملتزمًا، لا يدخن ولا يتعاطى أي سلوكيات خاطئة، ويحرص على ممارسة الرياضة، ويتمتع بأخلاق عالية وسيرة طيبة بين الجميع. كما أشار إلى أن الفقيد كان متزوجًا ويعول ثلاثة أطفال، بنت وولدين، تركهم خلفه وهم في أمسّ الحاجة إلى حضن الأب الذي ضحى بحياته من أجل الآخرين.

حزن واسع ورسالة صامتة
خيّم الحزن على أهالي المنطقة، الذين ودعوا سامح باعتباره بطلًا حقيقيًا لم يبحث عن شهرة أو مقابل. تحولت قصته إلى رسالة صامتة عن معنى الشهامة والتكافل الإنساني، في وقت باتت فيه مثل هذه القيم نادرة.

رحل سامح جسدًا، لكنه بقي حاضرًا في الذاكرة والقلوب، رمزًا للإنسان البسيط الذي اختار أن يكون بطلًا في لحظة فارقة. حادث المريوطية سيظل فاجعة مؤلمة، لكن بطولة سامح ستبقى شاهدًا على أن التضحية ما زالت حيّة في ضمائر المصريين، مهما اشتدت الظروف.

المريوطية ميكروباص الترعة سامح الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

سعر الذهب اليوم

الجرام يخسر 200 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

الطقس في مصر

الأرصاد: أمطار تضرب بعض المحافظات غدا بينها القاهرة الكبرى

واقعة كفر الشيخ

أمن كفر الشيخ يكشف ملابسات واقعة خطف طفل في سيارة ملاكي

منتخب مصر

بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟

الداخلية تكشف حقيقة إطلاق نار إحتفالا بفوز مرشح بمجلس النواب بأسيوط

الداخلية تكشف حقيقة إطلاق نار احتفالا بفوز مرشح لمجلس النواب في أسيوط

القبض على عصابة دولية تنصب على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى الذهب والفضة

30 مليون جنيه.. عصابة دولية تنصب على مواطنين بزعم استثمار أموالهم فى الذهب والفضة

ترشيحاتنا

تأخير غسل الأواني

احترس.. أضرار غير متوقعة لتأخير غسل الأطباق| دراسات علمية تكشف اسرار خطيرة

فيتامين د

تأكد أولا .. علامات يجب ملاحظتها قبل تناول فيتامين د

فيتامين ب

أعراض غير متوقعة تكشف نقص فيتامين ب 12

بالصور

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون فرن في 10 دقائق

قبل احتفالات 2026 في القاهرة.. أرخص 5 أماكن للتنزه على قد الإيد برأس السنة

أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة
أرخص أماكن للفسح فى رأس السنة

أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل
أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل
أسرع طريقة لعمل ماسك طبيعي لتفتيح البشرة في المنزل

شيري TIGGO9.. حصن متحرك بمعايير أمان متقدمة وهيكل من 85% فولاذ عالي الصلابة

شيري TIGGO9
شيري TIGGO9
شيري TIGGO9

فيديو

صورة أرشيفية

غضب عائلي واتهامات| القصة الكاملة لتفاعل محمد إمام مع «كروان مشاكل».. من دعوة زفاف إلى تدخل أمني وفض الحفل وسط جدل واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد