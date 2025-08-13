قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تصبح تذكرة حديقة الحيوان 400 جنيه؟ وزير الزراعة يحسم الجدل ويكشف موعد الافتتاح
مستجدات تنفيذ وتطور الأعمال بمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
النائب محمد أبو العينين يشارك في جنازة علي المصيلحي وزير التموين السابق.. صور
فلوس مخدرات.. حبس عنصر إجرامي لغسل 60 مليون جنيه
رقم قياسي.. الشبكة الكهربائية تستوعب أعلى حمل في تاريخها 40 ألف ميجاوات
باحثون في مؤتمر الإفتاء العالمي يرسمون خريطة صناعة المفتي الرشيد
موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية
هل تصنف واشنطن جماعة الإخوان منظمة إرهابية.. وزير الخارجية الأمريكي يجيب
إخلاء سبيل البلوجر ياسمين «منتحل صفة أنثى» بكفالة مالية 5000 جنيه
بـ 4 آلاف جنيه.. الآداب تسقط 4 فتيات ليل في وكرين للدعـ.ـارة بالعجوزة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني وجروسي العودة إلى مفاوضات البرنامج النووي
أمطار رعدية وسيول في عز الصيف.. الأرصاد تعلن المفاجأة.. فيديو

البهى عمرو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وتفاصيل تعرض البلاد لموجة طقس حارة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد، إضافة إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى

وكشف أن هناك أمطار رعدية بدأت من بداية الأسبوع بجنوب سيناء، وأن الموجة الحارة ستنكسر تدريجيًا اعتبارًا من السبت المقبل، حيث ستسجل القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، مع انخفاض الحرارة في المحافظات الشمالية أولًا ثم باقي أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن الأسبوع المقبل سيكون أقل حرارة بكثير من الأسبوع الحالي.
 

وأوضحت أن البلاد منذ بداية الأسبوع وهي تتعرض لموجة من الارتفاعات في درجات الحرارة، وأن اليوم وغدا ذروة الموجة الحارة، وخاصة على محافظات الشمال ومنهم القاهرة الكبرى.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة بالقاهرة تتراوح بين 41 لـ 42 درجة في الظل، وأن البلاد تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأشارت إلى أن البلاد تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بـ 7 درجات، وأن هناك هناك ارتفاع في نسب الرطوبة، وتصل لـ 95% على المناطق الساحلية.

وأكدت غانم أن محافظات جنوب الصعيد هي الأكثر تأثرًا بالموجة الحارة، حيث تصل الحرارة في الأقصر وأسوان إلى 48 درجة اليوم، و49 درجة غدًا، وهو ما يقترب من 50 درجة مئوية، مشددة على أن الأجواء الليلية مائلة للحرارة ورطبة، مع ارتفاع في درجات الحرارة الصغرى.

الأرصاد الجوية الأرصاد طقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

