الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن ارتفاع درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ذروة الموجة شديدة الحرارة اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، خاصة في محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى، بينما تصل ذروتها في محافظات جنوب الصعيد اليوم وحتى الجمعة، حيث تسجل درجات الحرارة هناك بين 48 و49 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الأجواء شديدة الحرارة بشكل لافت خصوصًا في وقت الظهيرة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري تشهد اليوم وغدًا درجات حرارة عظمى تتراوح بين 41 و42 درجة في الظل، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجتين وأربع درجات، لتصل الحرارة المحسوسة إلى 44 أو 45 درجة.

وأكدت غانم أن محافظات جنوب الصعيد هي الأكثر تأثرًا بالموجة الحارة، حيث تصل الحرارة في الأقصر وأسوان إلى 48 درجة اليوم، و49 درجة غدًا، وهو ما يقترب من 50 درجة مئوية، مشددة على أن الأجواء الليلية مائلة للحرارة ورطبة، مع ارتفاع في درجات الحرارة الصغرى.

وأشارت إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد، إضافة إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

ولفتت إلى أن الموجة الحارة ستنكسر تدريجيًا اعتبارًا من السبت المقبل، حيث ستسجل القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، مع انخفاض الحرارة في المحافظات الشمالية أولًا ثم باقي أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن الأسبوع المقبل سيكون أقل حرارة بكثير من الأسبوع الحالي.