قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات
الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام
لا إصابات.. تفاصيل حريق مستشفى حلوان العام| صور
إكسترا نيوز: مئات الشاحنات تقف في طوابير طويلة تنتظر الدخول إلى غزة
الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن ارتفاع درجات الحرارة
انتحال صفة طبيب وأدوية مهربة وبدون ترخيص.. غلق مستشفى المحروسة بالجيزة ودايت بالمنوفية
في ذكراه.. قصة تحول سمير الإسكندراني من اليهودية إلى الإسلام
جنوب إفريقيا تدين أمريكا بسبب تقرير حقوق إنسان
105 أعضاء ينتظرون مقعدهم في مجلس الشيوخ بعد الجولة الأولى.. 100 بالتعيين و5 بالإعادة
48 ساعة غليان.. الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة ودرجات الحرارة
تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن ارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد
الأرصاد
البهى عمرو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ذروة الموجة شديدة الحرارة اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، خاصة في محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى، بينما تصل ذروتها في محافظات جنوب الصعيد اليوم وحتى الجمعة، حيث تسجل درجات الحرارة هناك بين 48 و49 درجة مئوية، مشيرة إلى أن الأجواء شديدة الحرارة بشكل لافت خصوصًا في وقت الظهيرة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري تشهد اليوم وغدًا درجات حرارة عظمى تتراوح بين 41 و42 درجة في الظل، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجتين وأربع درجات، لتصل الحرارة المحسوسة إلى 44 أو 45 درجة.

وأكدت غانم أن محافظات جنوب الصعيد هي الأكثر تأثرًا بالموجة الحارة، حيث تصل الحرارة في الأقصر وأسوان إلى 48 درجة اليوم، و49 درجة غدًا، وهو ما يقترب من 50 درجة مئوية، مشددة على أن الأجواء الليلية مائلة للحرارة ورطبة، مع ارتفاع في درجات الحرارة الصغرى.

وأشارت إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد، إضافة إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

ولفتت إلى أن الموجة الحارة ستنكسر تدريجيًا اعتبارًا من السبت المقبل، حيث ستسجل القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، مع انخفاض الحرارة في المحافظات الشمالية أولًا ثم باقي أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن الأسبوع المقبل سيكون أقل حرارة بكثير من الأسبوع الحالي.

الهيئة العامة للأرصاد درجات الحرارة صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

حديقة الحيوان

باقى أسابيع على افتتاحها.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة

الإيجار القديم

التسجيل بدأ.. كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم؟

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين

مجلس الشيوخ

ننشر أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ بالنظام الفردي

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

ترشيحاتنا

السفيرة رشا سليمان، سفيرة مصر بفريتاون، مع إبراهيم سيساي وزير التجارة والصناعة السيراليوني

سفيرة مصر في فريتاون تبحث مع وزير التجارة السيراليوني تعزيز العلاقات الاقتصادية

قافلة المساعدات المصرية الـ 14 تنطلق إلى غزة

زاد العزة من مصر إلى غزة.. قافلة المساعدات الـ 14 تنطلق إلى القطاع

جامعة حلوان

تنسيق الجامعات .. فرص ذهبية لخريجي برنامج هندسة السيارات الذكية بجامعة حلوان

بالصور

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تبهر متابعيها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

جربتِ الملوي المغربي من قبل؟ اكتشف السر وراء توريقه

جربتِ الملوي المغربي من قبل؟ إكتشف السر وراء توريقه
جربتِ الملوي المغربي من قبل؟ إكتشف السر وراء توريقه
جربتِ الملوي المغربي من قبل؟ إكتشف السر وراء توريقه

على البحر .. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

سريعة ولذيذة.. طريقة عمل بان كيك التفاح في المقلاة | اعرفي المقادير

طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح

فيديو

نوال الزغبي

نوال الزغبي تقترب من نصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيها «الله كبير» |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد