أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بعدد من الكليات

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2026.

وشملت كليات الآداب، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتجارة، والآثار، والإعلام، والعلوم، رافقه خلالها الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث يؤدي الامتحانات نحو 250 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وموعد بداية الامتحانات وانتهائها، والجداول المُعلنة بالكليات.

جولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول 

واطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، وتوفير سبل الراحة، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، كما استمع إلى آراء وتعليقات عدد من الطلاب داخل اللجان حول مستوى الامتحانات وظروف إجرائها، مؤكدًا حرصه على متابعة انتظام سير الامتحانات في مختلف الكليات.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الجامعة بشأن الامتحانات، والتي تضمنت آليات طباعة أوراق الاسئلة وتأمين سريتها وعدم السماح بدخول أي طالب إلى اللجان بعد توزيع الأوراق، ومنع الهواتف المحمولة وعدم اصطحاب أي وسيلة تكنولوجية قد تعرض الطلاب للمساءلة، وضرورة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أية مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، بالإضافة إلى الاطمئنان على عمل العيادات الطبية وتواجد الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالة طارئة، وبما يتيح للطلاب تأدية الامتحانات بسهولة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات وإداراتها بالتعامل الفورى لحل اى مشكلة طارئة، مع الالتزام الكامل بكافة القواعد والضوابط التى قررها مجلس الجامعة، وفى إطار القواعد التى حددها المجلس الأعلى للجامعات.

وشدد رئيس الجامعة فى توجيهاته على وضع مصلحة الطلاب فى مقدمة الأولويات، وبلا اى تهاون مع أية تجاوزات قد تمس المنظومة الامتحانية ،انتظاما وانضباطا، مؤكدا على ضرورة البدء في أعمال التصحيح فور انتهاء امتحان كل مادة، وتفعيل دور لجان الممتحنين، وسرعة إعلان النتائج بعد انتهاء عمليات الرصد والمراجعة الدقيقة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والراحة للطلاب والتي تُمكنهم من أداء الامتحانات في بيئة مناسبة تتسم بالسهولة واليسر، بالإضافة إلى إعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي الهمم ووجود من يعاونهم، مشددًا على ضرورة التعامل الحازم مع أية محاولات للغش داخل اللجان.

وفي سياق متصل، أجري الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، جولة تفقدية بكلية الآداب للإطمئنان على حسن سير وانتظام امتحانات الدراسات العليا بالكلية. وأكد نائب رئيس الجامعة على تنفيذ توجيهات إدارة الجامعة بتوفير كل الوسائل التى تهيئ بيئة امتحانية هادئة ومنضبطة، والتزاما بكل ضوابط العملية الامتحانية المقررة من مجلس الجامعة.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الأول

