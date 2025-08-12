درجة الحرارة تصل 49 .. تحذير عاجل من الأرصاد: ذروة الموجة الحارة يوم الخميس

أشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على وسط وجنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع فرص لتشكل السيول على مرتفعات سيناء.

كما تظهر السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من الصحراء الشرقية غرب سلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها رمال مثارة على أقصى حدودنا الجنوبية الشرقية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

أما بالنسبة القاهرة الكبرى فأجواء مستقرة شديدة الحرارة مع نشاط للرياح على فترات متقطعة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء تكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على محافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد وتكون خفيفة ورعدية أحيانا على أقصى السواحل الشمالية الغربية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية إلى شرقية. أما وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 41 29

العاصمة الإدارية 42 28

6 أكتوبر 42 28

بنهــــا 41 29

دمنهور 41 29

وادي النطرون 40 28

كفر الشيخ 39 27

المنصورة 41 28

الزقازيق 40 27

شبين الكوم 39 27

طنطا 38 26

دمياط 34 27

بورسعيد 34 28

الإسماعيلية 42 26

السويس 41 27

العريش 35 26

رفح 35 25

رأس سدر 41 28

نخل 39 19

كاترين 36 18

الطور 40 29

طابا 39 28

شرم الشيخ 45 34

الإسكندرية 36 26

العلمين 35 26

مطروح 34 25

السلوم 33 22

سيوة 38 26

رأس غارب 40 30

الغردقة 41 31

سفاجا 43 31

مرسى علم 42 32

شلاتين 41 32

حلايب 36 30

أبو رماد 38 31

رأس حدربة 40 31

الفيوم 42 27

بني سويف 43 27

المنيا 44 28

أسيوط 44 29

سوهاج 45 30

قنا 46 31

الأقصر 48 32

أسوان 49 33

الوادي الجديد 45 31

أبوسمبل 46 32

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالآتي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 32

المدينة المنورة 46 35

الرياض 45 31

المنامة 42 35

أبوظبي 42 31

الدوحة 44 34

الكويت 47 33

دمشق 43 26

بيروت 34 29

عمان 41 28

القدس 39 26

غزة 33 28

بغداد 47 31

مسقط 36 32

صنعاء 27 15

الخرطوم 35 26

طرابلس 31 23

تونس 33 22

الجزائر 28 20

الرباط 33 20

نواكشوط 32 25

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 35 20

إسطنبول 30 23

إسلام آباد 32 26

نيودلهي 34 27

جاكرتا 31 23

بكين 32 22

كوالالمبور 33 24

طوكيو 32 24

أثينا 33 25

روما 38 23

باريس 36 20

مدريد 37 22

برلين 32 19

لندن 30 18

مونتريال 31 20

موسكو 21 13

نيويورك 31 21

واشنطن 33 22

أديس أبابا 22 13