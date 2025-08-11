حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 40

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السوحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية شرقية.

واقرأ أيضًا:

حالة البحر الأحمر

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، والموج 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 40 28

العاصمة الادارية 40 27

6 اكتوبر 41 27

بنها 40 27

دمنهور 39 26

وادى النطرون 40 26

كفر الشيخ 37 25

المنصورة 39 27

الزقازيق 40 27

شبين الكوم 39 26

طنطا 39 26

دمياط 34 26

بورسعيد 35 27

الاسماعيلية 41 25

السويس 41 27

العريش 35 24

رفح 35 25

رأس سدر 41 28

نخل 38 20

كاترين 36 19

الطور 39 29

طابا 39 27

شرم الشيخ 44 32

الإسكندرية 36 26

العلمين 35 26

مطروح 32 25

السلوم 32 21

سيوة 39 26

رأس غارب 42 29

الغردقة 43 32

سفاجا 42 30

مرسى علم 41 30

شلاتين 42 30

حلايب 39 32

أبو رماد 39 30

رأس حدربة 40 30

الفيوم 41 27

بني سويف 41 27

المنيا 42 25

أسيوط 43 27

سوهاج 44 27

قنا 46 30

الأقصر 47 30

أسوان 47 32

الوادي الجديد 44 28

أبوسمبل 46 30

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 42 31

المدينة 45 34

الرياض 44 32

المنامة 41 34

أبوظبى 44 32

الدوحة 45 34

الكويت 45 32

دمشق 42 25

بيروت 33 29

عمان 39 27

القدس 37 25

غزة 34 27

بغداد 48 30

مسقط 34 33

صنعاء 26 15

الخرطوم 37 25

طرابلس 31 23

تونس 35 23

الجزائر 28 19

الرباط 36 21

نواكشوط 31 24

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 34 20

إسطنبول 31 22

إسلام آباد 33 26

نيودلهى 33 27

جاكرتا 30 23

بكين 33 22

كوالالمبور 33 24

طوكيو 31 25

أثينا 35 26

روما 39 23

باريس 35 20

مدريد 39 23

برلين 29 17

لندن 32 19

مونتريال 35 23

موسكو 19 12

نيويورك 33 22

واشنطن 34 23

أديس أبابا 20 13