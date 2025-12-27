للملاك والمستأجرين.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم في مصر

حدد قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025، موعد انتهاء عقود الإيجار القديم في مصر وذلك على الأماكن المؤجرة للسكنى ولغير السكنى .

ويستهدف قانون الإيجار القديم إعادة ضبط العلاقة الإيجارية، ومراعاة التطورات العمرانية والقيم السوقية للأماكن المؤجرة.

وينص القانون على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكنى بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة لغير السكنى بعد 5 سنوات، مع إمكانية التراضي على الإنهاء قبل هذه المدة.

لجان حصر الإيجار القديم

ويشمل القانون تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاثة أنواع: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، مع مراعاة الموقع الجغرافي ومستوى البناء والخدمات المتاحة والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات.

ومن المقرر أن تصدر قرارات المحافظ بنتائج أعمال اللجان خلال ثلاثة أشهر، على أن يمكن تمديد أعمال اللجان لمدة مماثلة.