قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 14-2-2026.. ارتفاع 10 ريالات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بحزمة للحماية الاجتماعية تهدف لدعم المواطن
التصوير دون إذن على طاولة الشيوخ غدا.. ما عقوبته في القانون؟
النصر يتفوق على الفتح بثنائية بالدوري السعودي
أحمد موسى عن منصة التحقق البايومترى والمصادقة: منصة وطنية تحمي بيانات المصريين
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بصرف المرتبات مبكرًا يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء
الدوري الإسباني| فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال سوسيداد
لاعب الزمالك السابق: عدلي القيعي كلمني وقالي هات عقدك نشوفلك فيه ثغرة
سماسرة وراء رفع أسعار الفراخ .. أحمد موسى: لازم العقوبات توصل لأعلى سقف ضد من يتاجر بأكل الناس
أربعة مدربون لخلافة وليد الركراكي لتدريب منتخب المغرب
كل التحية.. أحمد موسى: كل مسؤول بيبقى عارف إنه موجود لفترة لتأدية الواجب الوطني
أحمد موسى عن مشاركة أبو العينين في فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي: القادة أشادوا برؤيته التنموية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير السياحة يفوض رئيس مالية الأعلى للآثار بـ اختصاصات جديدة | مستند

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

أصدر وزير السياحة والآثار شريف فتحي قرارا  رقم 144 لسنة 2026، نصت مادته الأولي بتفويض رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية بالمجلس الأعلى للآثار "بصفته الوظيفية"، في مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير "السلطة المختصة"، في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، وفيما يخص المجلس الأعلى للآثار.

وزير السياحة والآثار يفوض رئيس مالية الأعلى للآثار بـ اختصاصات جديدة 


وتضمن نص المادة الأولي وضع نظام يكفل تقويم أداء الموظف بالمجلس الأعلى للآثار بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها ، بالإضافة اعتماد تقرير أداء الموظف، وإصدار القرارات الخاصة بالترقية، وتقرير مدى اتصال الدرجة العلمية بطبيعة العمل في حالة المفاضلة بين زميلين عند الترقية بالاختيار، وذلك بناءً على مقترح لجنة الموارد البشرية.


وشمل القرار صلاحية إصدار قرار بنقل الموظف من غير شاغلي الوظائف القيادية من وحدة إلى أخر، وإصدار قرار بندب الموظف من غير شاغلي الوظائف القيادية مؤقتاً للعمل في وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفتة أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة، في المجلس أو باحدى وحدات الجهاز الإدارى، وإصدار قرار بإعارة الموظف بعد موافقة كتابية منه للعمل بالداخل أو الخارج، ماعدا شاغلى الوظائف القيادية.


وتضمن أيضًا منح الموظف من شاغلى الوظائف التكرارية بالمجلس علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، وفقا لشروط وضوابط منحها، والنظر في طلب حصول الموظف على إجازتة الاعتيادية السنوية، ووضع الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية، وإصدار قرار بالترخيص باجازة خاصة بأجر كامل وفقًا للضوابط القانونية المقررة، وإصدار قرار بالترخيص بالإجازة الوجوبية الخاصة بدون أجر .


وضم القرار الموافقة على الترخيص للموظف بالعمل بعض الوقت بناءً على طلبه، وذلك مقابل نسبة من الأجر، وإصدار قرارات إنهاء الخدمة للموظفين الذين يبلغون السن المقررة قانوناً لترك الخدمة خلال السنة، وإصدار قرار إنهاء الخدمة في حالة الحكم على الموظف بالإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة ، وإصدار قرار إنهاء الخدمة في حالة فقد الموظف جنسيته المصرية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بشأنه بالنسبة لرعايا الدول الأخري.


كما أشار القرار إلى إصدار قرار إنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل بدون إذن، وإصدار قرار إنهاء الخدمة في حالة عدم اللياقة للخدمة صحياً، وإصدار قرار إنهاء الخدمة في حالة الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة، وإصدار قرار إنهاء الخدمة فى حالة الحكم على الموظف بحكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

وزير السياحة وزير السياحة والآثار المجلس الأعلى للآثار الأعلى للآثار قانون الخدمة المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

النادي الأهلي

الأهلي في ورطة| الشحات يفرض شروطه وديانج يتمرد وداري: عايز حقي

ترشيحاتنا

فرص عمل

وظائف خالية ببنك مصر 2026.. قدم الآن

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة يفوض رئيس مالية الأعلى للآثار بـ اختصاصات جديدة | مستند

قدماء المصريين جسّدوا ترنيمات الحب

خبير آثار: قدماء المصريين جسّدوا الحب بمنحوتات وبرديات قبل الفالنتين| صور

بالصور

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

مسجد
مسجد
مسجد

صحة الشرقية: تنفيذ 94 ألف و981 زيارة منزلية على مدار 72 إسبوع

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

المزيد