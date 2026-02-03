وزير السياحة والآثار: زاهى حواس لديه شغف يدرس ..وفيلمه الآخير أدهشني

قال وزير السياحة والآثار شريف فتحى، أن الدكتور زاهى حواس ارتبط اسمه بالآثاروفيلمه "الرجل ذو القبعة" أدهشني، وهو علامة بارزة في أذهان المصريين بصفة عامة.

وزير السياحة والآثار يشهد فيلم زاهي حواس



أوضح شريف فتحي، أن الدكتور زاهى على المستوى العلمي موسوعة تاريخية، واضافة كبيرة ومتحدث جيد وعالم آثار مصرية عظيم، مؤكداً أنه مثال كبير للجميع ولدية شغف يدرس، وتواجدنا اليوم لنشارك زاهى حواس مشاهدتة فيلمة.

يذكر أن انطلقت منذ قليل احتفالية كبرى تجمع بين سحر التاريخ وفن السينما، يستضيف المتحف القومي للحضارة المصرية (NMEC) بالفسطاط، العرض الخاص والأول للفيلم الوثائقي العالمي "الرجل ذو القبعة" (The Man with the Hat)، وذلك اليوم الثلاثاء.

يأتي الفيلم تحت رعاية وزير السياحة والآثار شريف فتحي، وبحضور الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، ونخبة من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة ونجوم الفن وخبراء الآثار والإعلاميين

يوثق فيلم "الرجل ذو القبعة"، الذي أخرجه المخرج العالمي جيفري روث، مسيرة عالم الآثار المصري الشهير الدكتور زاهي حواس، مسلطاً الضوء على رحلته الطويلة والمثيرة بين رمال مصر وخفاياها. ويأخذ الفيلم المشاهد في جولة بصرية استثنائية لاستكشاف أسرار الحضارة المصرية القديمة، من خلال عيون "عالم الآثار الأشهر في العالم" الذي ارتبطت صورته بقبعته الشهيرة في كل اكتشاف أثري دولي.

يتناول المخرج جيفري روث في هذا العمل الفني الجوانب الإنسانية والعلمية في حياة حواس، وكيف ساهمت اكتشافاته ومغامراته في إعادة لفت أنظار العالم إلى عظمة الأجداد، مما يجعل الفيلم ليس مجرد وثائقي، بل رسالة ترويجية عالمية للسياحة والآثار المصرية.